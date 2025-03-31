АО «Транснефть – Прикамье» провело плановое комплексное учебно-тренировочное занятие на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Калейкино» в Республике Татарстан.

Цель – поддержание в постоянной готовности сил и средств для устранения отказов, аварий на объектах магистральных трубопроводов.

Согласно замыслу учений оператору нефтеперекачивающей станции поступил сигнал об условном выходе нефти через люк-лаз на резервуаре емкостью 5 тыс. куб. метров по причине «повреждения» прокладки. Своевременно оповестив оперативные и диспетчерские подразделения, дежурный персонал вывел резервуар из работы, начал откачку «нефти» и перераспределил грузопотоки в резервуарном парке.

После обследования резервуара патрульной группой и уточнения причины на место прибыли аварийные бригады. Подразделения нештатного и профессионального аварийно-спасательных формирований выполнили мероприятия по локализации и сбору «нефти», а также очистке местности.

Помимо основной вводной программа учения включала дополнительные задачи. Требовалось устранить неисправности запорной арматуры и электрооборудования, восстановить электроснабжение задвижек и устранить последствия повреждения заправочного автомобиля-топливозаправщика. Кроме того, подразделением профессионального аварийно-спасательного формирования была отработана эвакуация пострадавшего из загазованной зоны с проведением сердечно-легочной реанимации.

В тренировке приняли участие около 60 человек, использовалось свыше 20 единиц техники. На протяжении всего учения осуществлялся контроль требований промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда, электробезопасности и безопасности дорожного движения.

Оперативные и слаженные действия персонала позволили успешно выполнить все поставленные задачи в нормативные сроки. По оценке наблюдательной комиссии персонал НПС «Калейкино» справился с поставленными задачами, продемонстрировав высокий уровень реагирования и профессиональной подготовки.