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АО «Транснефть – Прикамье» провело экскурсии для студентов на производственных объектах

АО «Транснефть – Прикамье» провело экскурсии для студентов на производственных объектах

Источник: пресс-служба АО «Транснефть – Прикамье»

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АО «Транснефть – Прикамье» организовало для студентов профильного учебного заведения профориентационные экскурсии на нефтеперекачивающие станции (НПС) в Республике Татарстан.

НПС «Ковали» и «Студенец» Казанского районного нефтепроводного управления посетили студенты Канашского транспортно-энергетического техникума (КанТЭТ). Будущие работники нефтетранспортной отрасли получили возможность наблюдать производственные объекты в действии, закрепить теоретические знания и задать интересующие вопросы специалистам станций.

НПС «Ковали» осуществляет транспортировку нефти по магистральным трубопроводам (МН) Альметьевск – Горький-2, Альметьевск – Горький -3, а также обслуживает участок МН Холмогоры – Клин. В ходе посещения объекта студенты ознакомились с работой двух нефтенасосных станций, операторной, автоматической станции пожаротушения, участков базы производственного обслуживания и подводно-технических работ, а также экоаналитической лаборатории.

НПС «Студенец» обслуживает участки МН Холмогоры – Клин и продуктопровода Альметьевск – Горький. Посетители станции узнали о назначении и основных элементах системы сглаживания волн давления и особенностях подачи смазочного масла к подшипниковым узлам насосных агрегатов. О принципах работы насосных агрегатов студентам рассказали в магистральной насосной. В ходе осмотра площадки фильтров-грязеуловителей специалисты подробно остановились на необходимости очистки нефти, поступающей на станцию, и регулярном обслуживании предназначенного для этого оборудования. Кроме того, экскурсанты подробно ознакомились с маслосистемой магистральной насосной станции.

Технические экскурсии для студентов в рамках сотрудничества с опорными учебными заведениями АО «Транснефть – Прикамье» проводит на системной основе. Посещение производственных объектов предприятия способствует глубокому погружению в осваиваемую профессию и повышает качество подготовки будущих специалистов отрасли.

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