АО «Транснефть – Прикамье» провело День безопасности труда

АО «Транснефть – Прикамье» провело тематические конкурсы в рамках Дня безопасности труда на базе спортивного комплекса «Тулпар» в г. Казани.

Состязания проводятся в 11-й раз и предусматривают проверку теоретических и практических знаний работников в области охраны труда. Цель - формирование системного подхода к повышению культуры производства и соблюдению требований безопасности труда, объединение усилий каждого сотрудника для создания благоприятной здоровой рабочей среды.

В конкурсах соревновались 5 команд, представивших Казанское, Альметьевское, Ромашкинское, Удмуртское и Пермское районные нефтепроводные управления (РНУ), всего - 25 сотрудников предприятия.

Участники продемонстрировали готовность к нештатным ситуациям и применение средств индивидуальной защиты, оказали первую помощь «пострадавшему». Также команды представили креативные визитки, выполнили задания на командообразование и ответили на вопросы интеллектуальной викторины.

По итогам состязаний первое место завоевала команда Удмуртского РНУ. В конкурсе капитанов победу одержал Фаниль Зарипов – капитан сборной команды Ромашкинского РНУ.

В финале мероприятия переходящим кубком наградили лучшее подразделение по охране труда АО «Транснефть – Прикамье». По итогам работы в 2024 году им стала нефтеперекачивающая станция «Ковали» Казанского РНУ.