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АО «Транснефть – Прикамье» повысило надежность трубопроводной системы в четырех регионах деятельности

АО «Транснефть – Прикамье» повысило надежность трубопроводной системы в четырех регионах деятельности

Фото: АО «Транснефть – Прикамье»

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АО «Транснефть – Прикамье» завершило плановые ремонтные работы на территории Свердловской и Самарской областей, Пермского края и Республики Татарстан.

Мероприятия выполнялись в период плановой остановки магистральных нефтепроводов Холмогоры – Клин, Пермь – Альметьевск и Альметьевск – Куйбышев-2 в рамках программ технического перевооружения и капитального ремонта. Цель – повышение надежности функционирования производственной инфраструктуры.

Для обеспечения эффективной диагностики трубопроводов устранены элементы, препятствующие прохождению внутритрубных инспекционных приборов. Помимо этого, произведена вырезка дефектов на линейной части и дренажных линиях, а также замена обратного клапана и тройников.

На линейной части и площадочных объектах заменены задвижки, в том числе, вантузные, предназначенные для подключения передвижных насосных установок во время работ по ремонту трубопроводов с целью откачки и закачки нефти, а также выпуска газовоздушной смеси.

В ходе работ для замены использована запорная арматура отечественного производства из износостойкой стали, полностью соответствующая требованиям ПАО «Транснефть». Результаты дефектоскопического контроля сварных стыков подтвердили высокое качество выполненных работ.

Кроме того, на нефтеперекачивающей станции «Елизаветинка» произведено подключение построенных узлов регулирования давления к технологическим трубопроводам. Современное оборудование отечественного производства обеспечит работу насосных агрегатов в пределах рабочей зоны расходно-напорных характеристик и поддержание давления, необходимого для высокого уровня надежности магистральных трубопроводов.

При проведении плановых работ строго соблюдались требования нормативной документации ПАО «Транснефть» и меры охраны труда, производственной, пожарной и экологической безопасности. В настоящее время транспортировка нефти восстановлена в полном объеме.

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