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АО «Транснефть – Прикамье» повысило надежность производственной инфраструктуры в трех регионах

АО «Транснефть – Прикамье» повысило надежность производственной инфраструктуры в трех регионах

Фото: АО «Транснефть – Прикамье»

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АО «Транснефть – Прикамье» провело плановые работы в трех регионах присутствия предприятия - Пермском крае, республиках Татарстан и Удмуртия.

Во время плановой остановки работы магистральных нефтепроводов (МН) Сургут – Полоцк и Холмогоры - Клин выполнен комплекс мероприятий, цель которых – поддержание эксплуатационной надежности производственной инфраструктуры предприятия, исключение повышенной амортизации, снижение вероятности отказов оборудования.

На линейной части МН и технологических трубопроводах нефтеперекачивающих станций произведена вырезка дефектов, выявленных ранее по итогам технической диагностики, замена обратных клапанов и тройников. Кроме того, устранены элементы, препятствующие прохождению внутритрубных инспекционных приборов.

Выполнены ремонт и замена задвижек, в том числе, вантузных, предназначенных для подключения передвижных насосных установок во время работ по ремонту трубопроводов с целью откачки и закачки нефти, а также выпуска газовоздушной смеси. Специалисты проверили работоспособность и техническое состояние узлов арматуры, провели очистку деталей от следов коррозии для обеспечения высокого уровня герметичности оборудования и его эксплуатационной надежности.

По завершении сварных работ проведена дефектоскопия швов, получено положительное заключение по эксплуатационной надежности устройств. Новая запорная арматура российского производства отличается высокой степенью износостойкости и имеет повышенный класс прочности. Все оборудование оснащено отечественными электроприводами для управления процессами транспортировки нефти в дистанционном режиме. Их применение обеспечивает высокий уровень промышленной и экологической безопасности производственной инфраструктуры предприятия.

Плановые мероприятия в зонах ответственности Пермского, Удмуртского и Казанского районных нефтепроводных управлений проведены с учетом требований нормативной документации ПАО «Транснефть». Магистральные нефтепроводы и площадочные объекты предприятия функционируют в штатном режиме, транспортировка возобновлена в полном объеме.

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