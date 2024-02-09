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АО «Транснефть – Прикамье» повысило надежность производственной инфраструктуры в двух регионах

АО «Транснефть – Прикамье» повысило надежность производственной инфраструктуры в двух регионах

АО «Транснефть – Прикамье»

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АО «Транснефть - Прикамье» завершило плановые ремонтные работы на производственных объектах в Республиках Татарстан и Чувашия.

Мероприятия по повышению надежности производственной инфраструктуры проводились в период плановой остановки магистральных нефтепроводов (МН) Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск, Альметьевск – Горький-2 и Альметьевск – Горький-3.

На площадочных объектах и линейной части МН специалисты осуществили вырезку, замену и средний ремонт запорной арматуры, а также ликвидировали детали, препятствовавшие проведению внутритрубной диагностики.

Новая запорная арматура отечественного производства из износостойкой стали отличается простотой конструкции, высокой степенью герметичности и увеличенным сроком эксплуатации. По завершении сварных работ выполнена дефектоскопия швов, получено положительное заключение по эксплуатационной надежности устройств.

Кроме того, в рамках технического перевооружения площадки фильтров-грязеуловителей на нефтеперекачивающей станции «Тиньговатово» завершено подключение построенного участка напорного трубопровода к технологическим трубопроводам. Гидравлические испытания, проведенные перед подключением, признаны успешными и подтвердили высокое качество выполненных работ.

Выполненные плановые работы в зонах ответственности Ромашкинского, Альметьевского и Казанского районных нефтепроводных управлений позволят продлить эксплуатационный ресурс инфраструктуры, исключить повышенную амортизацию, поддерживать высокий уровень надежности объектов транспортировки нефти, эффективность и точность внутритрубной диагностики на магистральных нефтепроводах, а также снизить вероятность отказов оборудования.

Мероприятия проводились с учетом требований охраны труда, промышленной и экологической безопасности. Магистральные нефтепроводы и площадочные объекты предприятия функционируют в штатном режиме, транспортировка возобновлена в полном объеме.

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