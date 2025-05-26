АО «Транснефть – Прикамье» подключило участок трубопровода в месте пересечения с автодорогой в Республике Татарстан

АО «Транснефть – Прикамье» выполнило технологическое подключение построенного участка магистрального нефтепровода (МН) Холмогоры – Клин в Республике Татарстан.

С целью обеспечения нормативных требований, надежной и безопасной эксплуатации стратегических объектов транспортной инфраструктуры отрезок линейной части МН был переуложен в рамках проекта ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» по строительству автомобильной дороги Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан с обходом с. Сокуры в Республике Татарстан.

Работы велись с декабря 2022 года. Строительство участка МН выполнено открытым способом прокладки. В местах пересечения объектов трубопроводного транспорта с дорожным полотном отрезок МН был уложен на безопасную глубину в специальном защитном кожухе. Общая протяженность реконструированного участка МН составила более 550 м.

Комплекс технических мероприятий осуществлен с учетом требований проектной и нормативно-технической документации, природоохранного законодательства с соблюдением правил промышленной безопасности.

Мероприятия по подключению построенного участка выполнялись в период плановой 90-часовой остановки транспортировки нефти по МН Холмогоры - Клин. Для подтверждения качества сварных соединений и целостности конструкции успешно проведены гидравлические испытания.

Транспортировка нефти по МН Холмогоры - Клин осуществляется в штатном режиме.