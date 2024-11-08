АО «Транснефть – Прикамье» подключило участок подводного перехода через реку в Республике Татарстан

АО «Транснефть – Прикамье» завершило работы по подключению участка подводного перехода магистрального нефтепровода Набережные Челны – Альметьевск через реку Степной Зай в Республике Татарстан.

Строительство проводилось в рамках программы технического перевооружения производственных объектов компании с целью повышения их надежности и экологической безопасности.

Работы велись с февраля текущего года. Специалисты реализовали комплекс мероприятий по сварке и укладке трубопровода общей протяженностью около 2 км. На новом участке была смонтирована система электрохимической защиты, переустроены системы автоматики, телемеханики, связи, а также комплекс технических средств на узлах запорной арматуры.

В целях контроля герметичности и прочности сварных стыков были успешно проведены гидравлические испытания уложенного участка трубопровода. Качество антикоррозионного покрытия и изоляции проверены методом катодной поляризации.

Подключение реконструированной основной нитки подводного перехода выполнялось в период плановой 96-часовой остановки транспортировки нефти по МН Набережные Челны – Альметьевск. Работы проводились с учетом всех требований природоохранного законодательства и неукоснительным соблюдением правил промышленной безопасности.

В настоящее время транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу осуществляется в штатном режиме.