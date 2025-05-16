АО «Транснефть - Прикамье» организовало профориентационные мероприятия для казанских школьников

АО «Транснефть – Прикамье» провело для старшеклассников профориентационные экскурсии на нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Тиньговатово» и в Канашский транспортно-энергетический техникум (КанТЭТ) в Чувашской Республике.

Производственный объект Казанского районного нефтепроводного управления и профильный учебный центр посетили учащиеся 9-10 классов средней общеобразовательной школы № 31 г. Казани. В ходе экскурсий им рассказали об основных профессиях трубопроводной отрасли.

На НПС «Тиньговатово» школьники ознакомились с основными технологическими процессами, пуском и приемом средств очистки и диагностики, принципами работы масло- и вентиляционных систем, систем пожаротушения.

Поездка позволила старшеклассникам погрузиться в реальную рабочую среду и понять, как организована работа станции, какие обязанности выполняют специалисты объекта. Ребятам представилась возможность узнать о корпоративной культуре и ценностях компании «Транснефть – Прикамье», что может повлиять на выбор профессии и будущего места работы.

Представители КанТЭТ ознакомили потенциальных студентов с особенностями обучения по направлениям, главными аспектами приемной кампании и возможностью стать студентами целевого набора. Ребята осмотрели мастерские, где преподаватели рассказали им об этапах учебного процесса, охране труда трубопроводчиков и тонкостях профессии.

Подобные профориентационные экскурсии для школьников и студентов учебных заведений АО «Транснефть – Прикамье» проводит регулярно в рамках сотрудничества с учебными заведениями с целью формирования перспективного кадрового резерва.