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АО «Транснефть – Прикамье» оказало поддержку в проведении Чемпионата России по прыжкам в воду

АО «Транснефть – Прикамье» в рамках благотворительной деятельности оказало поддержку в организации и проведении Чемпионата России по прыжкам в воду. Турнир прошел во Дворце водных видов спорта г. Казани Республики Татарстан.

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

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АО «Транснефть – Прикамье» в рамках благотворительной деятельности оказало поддержку в организации и проведении Чемпионата России по прыжкам в воду. Турнир прошел во Дворце водных видов спорта г. Казани Республики Татарстан.

Средства были выделены на покупку необходимой оргтехники. Приобретенные планшеты, ноутбуки и многофункциональные устройства задействованы в организации работы судейской коллегии чемпионата.

Соревнования проводились среди мужчин и женщин в индивидуальных прыжках с метрового трамплина, трамплина 3 метра и с вышки 10 метров; в синхронных прыжках с трехметрового трамплина и вышки 10 метров; в смешанных синхронных прыжках с трехметрового трамплина и вышки 10 метров, а также в командных соревнованиях.

«Спорт бывает разный – корпоративный, семейный, большой. Помощь в организации масштабного спортивного праздника в Казани - отличный повод для нашей компании поддержать спортсменов, болельщиков и, тем самым, приобщить к здоровому образу жизни еще больше людей», - отметил генеральный директор АО «Транснефть – Прикамье» Олег Балабанов.

Популяризация и развитие физической культуры, здорового образа жизни – одно из приоритетных направлений благотворительной деятельности АО «Транснефть – Прикамье». В 2024 году при поддержке предприятия в Шарканском районе Удмуртской Республики реализован благотворительный проект по строительству и оснащению спортивно-оздоровительного центра с бассейном. Системная реализация благотворительных проектов позволяет создавать условия для занятия спортом и физической культурой, способствует повышению качества жизни, развитию инфраструктуры регионов присутствия предприятия.

Справочно:
В 2024 году Чемпионат России по прыжкам в воду является отборочным к Играм стран БРИКС. Международное мультиспортивное мероприятие проходит в г. Казани с 12 по 23 июня 2024 года. Соревнования объединили порядка 5 тыс. спортсменов в 27 видах спорта. Большая часть представленных дисциплин - олимпийские. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами. Помимо стран БРИКС, участниками игр стали спортсмены из других государств.

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