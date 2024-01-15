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АО «Транснефть – Прикамье» объявляет конкурс журналистского мастерства «Время новых возможностей»

АО «Транснефть – Прикамье» объявляет конкурс журналистского мастерства «Время новых возможностей»

Фото: АО «Транснефть – Прикамье»

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АО «Транснефть – Прикамье» приглашает журналистов и представителей блогерского сообщества принять участие в творческом конкурсе «Время новых возможностей».

Конкурс проводится с 15 января по 1 декабря 2024 года с целью поддержки и развития открытого диалога российской журналистики с компанией, продвижения передового опыта и достижений нефтетранспортной отрасли страны.

Тематика конкурса: освещение темы «Инженер может все» в контексте деятельности АО «Транснефть – Прикамье» и ПАО «Транснефть». Раскрытие темы предлагается по основным направлениям:

- значимость инженерно-технической деятельности и научно-технологического развития для обеспечения надежности эксплуатации и безаварийности производства;

- необходимость совершенствования производства, создание условий для повышения его эффективности;

- востребованность и содействие в развитии инженерного образования, многогранность российского инженера как специалиста и личности с активной жизненной позицией.

- реализация экологических и гуманитарных проектов, оказание благотворительной помощи и осуществление волонтерской деятельности

Номинации конкурса:

- «Лучший телерепортаж» (видеоматериалы, вышедшие в телевизионный эфир или размещенные на сайтах телевизионных компаний, в Rutube и Вконтакте);

- «Лучший радиорепортаж» (радиоматериалы, подкасты, вышедшие в эфир или размещенные на информационных платформах);

- «Лучшая печатная публикация» (публикации в печатных СМИ, материалы информационных порталов и сайтов);

- «Лучший блогерский материал» (статьи, лонгриды, посты блогерского сообщества).

К участию в конкурсе приглашаются журналисты региональных отделений федеральных СМИ, региональных печатных изданий, интернет-изданий, информационных агентств, радиостанций и телеканалов, а также представители новых социальных медиа (соцсети, блоги, телеграм-каналы) в регионах присутствия АО «Транснефть – Прикамье».

В рамках каждой номинации принимаются материалы различных форматов и жанров, в том числе отдельные печатные работы, цикл публикаций, а также радио и телепередачи. Главное условие – их персональное авторство.

На конкурс принимаются работы авторов блогов и телеграм-каналов с числом подписчиков не менее 1000 и общим количеством знаков в постах не менее 3000, также допускаются публикации, подготовленные студентами филологических и журналистских факультетов региональных вузов.

Участники, получившие максимально высокие баллы в каждой из номинаций, признаются победителями, награждаются дипломами и поощрительными призами.

Полностью с условиями конкурса можно познакомиться в разделе: 2024 «Время новых возможностей».

Желаем Вам творческих успехов, до встречи на конкурсе!

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