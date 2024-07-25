Аналитики Домклик: средний размер дисконта на вторичном рынке Республики Татарстан 7,3%

Согласно данным о приобретенных квартирах через витрину Домклик, средний размер скидки на вторичном рынке Республики Татарстан в июне составил 7,3%. К такому выводу пришли аналитики Домклик в своем новом исследовании.

Эксперты также отметили, что на рынке РФ средняя величина торга в июне достигла 6,2%. То есть сегодня при покупке стандартной квартиры стоимостью около 5 млн руб (медианная стоимость лота, данные Сбера) покупатель может выторговать, в среднем, около 300 тыс руб.

При этом в значительной доле мегаполисов разница между ценой квартиры в объявлении и в процессе оформления ипотеки ниже. К регионам, где величина торга относительно мала, прежде всего относятся столичные регионы: Москва (3,5%), Санкт-Петербург (4%) и Московская область (4,2%). Низкие значения скидок также отмечаются в Омской (4,3%) и Свердловской (4,5%) областях.

Напротив, самые большие скидки предлагаются в Краснодарском крае (8,9%), Воронежской области (7,9%) и в Республике Татарстан (7,3%).

Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«В последний месяц действия «Господдержки» и прежних условий «Семейной ипотеки» разница в ипотечных платежах на первичном и вторичном рынках в наиболее активных регионах, в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, составляла порядка 20-30%. Надо полагать, в ближайшее время разрыв будет сокращаться, что впоследствии может привести к нарастанию конкуренции между строящимся и готовым жильем. А значит, размер дисконта может еще увеличиться».

Как часто продавцы готовы снижать цену

Аналитики отметили, что в июне 2024 года порядка трети (32,5%) собственников по стране, которые вели продажу через сайт Домклик, снизили стоимость квартиры в процессе заключения сделки. В республике Татарстан процент квартир, реализованных с дисконтом, составил 32,5 %.

Среди других регионов, где жители продавали квартиры со скидкой чаще всего, можно выделить Нижегородскую область (55%), Краснодарский край (52%) и Волгоградскую область (50,5%).

Реже всего дисконт предоставляется в Красноярском крае (40,8%) и Московской области (41,2%).

Методика расчета

В рамках исследования были рассмотрены квартиры на вторичном рынке, приобретенные в ипотеку Сбера через витрину Домклик.

Дисконт рассчитывался как разница между стоимостью объекта недвижимости, на который оформляется ипотека (данные Сбербанка), и стоимостью, указанной в соответствующем объявлении перед продажей (данные витрины Домклик). Далее проводилось усреднение по выбранным регионам. При усреднении учитывались только положительные значения дисконта.

Распространенность скидок на вторичном рынке рассчитывалась как отношение количества квартир, приобретенных с положительной скидкой, к общему количеству квартир, приобретенных через витрину Домклик.