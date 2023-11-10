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Алексей Скородумов: «Банку важно не зависеть от курса валют»

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Российский финансовый рынок живет в условиях турбулентности уже достаточно продолжительное время. Одной из последних встрясок стало октябрьское падение курса российского рубля и последовавшее за этим повышение ключевой ставки ЦБ до 15%. О том, чего еще ожидать банковскому бизнесу и его клиентам, в интервью изданию «Новые известия» рассказал председатель правления АКБ Держава Скородумов Алексей Дмитриевич.


Коммерческий банк Держава – небольшой российский банк, работающий на рынке с 1994 года. Одним из профильных направлений деятельности банка Держава является выдача банковских гарантий. По информации издания infox.ru, Акционерный коммерческий банк «Держава» Публичное акционерное общество входит в пятерку лидеров по привлекательности условий предоставления банковских гарантий. Банк Держава является активным маркетмейкером Московской биржи. Торговый оборот банка «Держава» ПАО в 2022 году составил более 4 трлн рублей.

Алексей Скородумов назвал несколько причин октябрьского ослабления курса российской валюты. Среди них отток капитала из России, необходимость расходовать иностранную валюту на погашение обязательств российских корпораций, а также трудности с поставкой валюты наи Мосбиржу экспортерами. По прогнозу председателя правления банка «Держава», Центробанк в ближайшие месяцы будет продолжать вмешательства, направленные на поддержание рубля. А потому резкой девальвации ожидать не стоит, полагает Алексей Скородумов. Он рекомендует банковским клиентам выстраивать свои денежные потоки таким образом, чтобы минимизировать зависимость от курсовых колебаний. А банку, по его мнению, вообще крайне важно в любой ситуации не впадать в зависимость от валютного курса.

Для тех участников рынка, которым остро необходимо понимание существующих тенденций на валютном рынке, Скородумов Алексей Дмитриевич рекомендовал внимательно следить за валютными процессами на Мосбирже. Эта площадка, по его мнению, в настоящее время является хорошим индикатором курса.
В банке «Держава» считают, что повышение ключевой ставки ЦБ само по себе не является достаточным методом регулирования динамики валютного курса. Однако, по мнению Скородумова, повысив ставку до 15% Центробанк продемонстрировал свое намерение «более пристально следить за ситуацией».

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