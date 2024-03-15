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Александр Ведяхин: Сбер помогает комплексной цифровизации Татарстана

Александр Ведяхин: Сбер помогает комплексной цифровизации Татарстана

Фото: пресс-служба Сбербанка

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В Татарстане Сбер реализует целый ряд проектов в области цифровизации в различных сферах и отраслях экономики. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в ходе встречи с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

В 120 медицинских учреждениях Республики Татарстан установлен умный помощник врача «ТОП-3» от Сбера. Он анализирует симптомы, загруженные врачом во время первичного приема, и предлагает три наиболее вероятных диагноза.

В радиологическом дата-центре в Казани запущен сервис Voice2Med, с его помощью врачи заполняют медицинские документы голосом. Это избавляет их от рутины и высвобождает время для работы с пациентами. В районных поликлиниках Казани внедрена технология электронной очереди от Сбера на русском и татарском языках. В поликлинике Елабуги проходит тестирование сервис дистанционного мониторинга пациентов с артериальным давлением.

В бесплатной школе цифровых технологий — «Школе 21» от Сбера в Казани — обучаются 1,2 тыс. человек, свыше 500 из которых уже получили предложение о работе по IT-специальности. Также у школы уже более 100 выпускников, которые успешно работают в крупнейших IT-компаниях страны.

Более 300 сотрудников создают цифровые сервисы в технологическом хабе Сбера в Казани.

По итогам дизайн-сессий по цифровой трансформации и искусственному интеллекту Сбер поможет региону внедрить новые разработки в различных сферах, улучшающие качество жизни в регионе. В марте в Набережных Челнах Сбер провёл дизайн-сессию по новой модели «Бизнес и власть». Во время сессии были разработаны 18 бизнес-идей и создана рабочая группа с Минцифры республики. В прошлом году по итогам работы дизайн-сессии были реализованы туристический трек (аналитика и маршрутизация для гостей), анализ ортофотоплана с помощью искусственного интеллекта и выявление незаконных построек, автоматизированная система сбора и обработки данных и другое.

Сбер — лидер внедрения цифровых сервисов и инноваций как в государственной, так и в частной сферах. Более 20 компаний Республики Татарстан осуществляют цифровую трансформацию вместе со Сбером. Среди проектов — «Умная видеоаналитика», позволяющая застройщикам Татарстана отслеживать текущие этапы работы на строительном объекте в режиме реального времени и сопоставлять их с заложенными сроками и этапами строительства. Это сокращает риски простоя и расходы. Клиенты агропромышленного комплекса внедряют платформу Sber Process Mining. Она выявляет неэффективные операции, умеет анализировать финансовый эффект от их оптимизации, позволяет проводить онлайн-мониторинг процессов, а также строит модели предиктивной аналитики с оценкой влияния на бизнес-процесс в будущем.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Мы давно и плодотворно сотрудничаем с Республикой Татарстан. У нас много совместных проектов и направлений. Татарстан — один из самых развитых регионов нашей страны, который никогда не останавливается в росте и постоянно демонстрирует всё новые и новые достижения. Поэтому Сбер активно помогает комплексной цифровизации Татарстана. Для нас технологии — основа развития, все наши усилия направлены на создание удобных, быстрых, полезных сервисов для людей, бизнеса и государства. 2024 год в Татарстане объявлен Годом научно-технологического развития. Помощь Сбера — знак того, что этот год станет для республики годом новых возможностей».

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