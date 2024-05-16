Александр Ведяхин: Для контроля за целевым использованием средств для выдачи кредитов по госпрограммам в Сбере применяется искусственный интеллект

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка принял участие в сессии «Государственный аудит — инструмент доверия и открытости власти» на форуме «Россия — исламский мир: KazanForum»

Для контроля за целевым использованием денежных средств, выделенных для выдачи кредитов по государственным программам, в Сбере применяется искусственный интеллект. О том, как в банке осуществляется такой аудит, рассказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин в ходе сессии «Государственный аудит — инструмент доверия и открытости власти» на XV Международном экономическом форуме «Россия — исламский мир: KazanForum».

Как отметил Александр Ведяхин, банк реализует более 40 госпрограмм для поддержки населения и бизнеса на общую сумму 6 трлн рублей и несёт очень жёсткую ответственность за эти бюджетные деньги.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Мы стараемся максимально помочь всем проверяющим органам: и Счётной палате, и Федеральному казначейству — всем тем, кто следит за целевым использованием денежных средств. Для этого мы внедрили искусственный интеллект. У нас есть программа Process Mining, когда мы смотрим, как реализован конкретный технологический процесс. Мы смотрим по цифровым следам, как этот процесс функционирует, смотрим отклонения этого процесса. Если что-то происходит не так, если есть какие-то сбои — мы сами правим. Таким образом, 100% процессов, на которые смотрят проверяющие органы, у нас покрыты Process Mining. И, соответственно, 100% денег, которые выдаются для кредитов, выданных в рамках госпрограмм, контролируются таким образом. Сначала мы делаем самоконтроль, потом делимся с проверяющими коллегами и вместе смотрим, что можно поправить. И таким образом показываем максимальную открытость как поднадзорная компания».

По мнению Александра Ведяхина, дальнейшее развитие работы счётных палат будет заключаться именно в автоматическом контроле поднадзорных организаций. Особенно если говорить о проверке таких крупных организаций, как Сбер.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Очень сложно смотреть за банком, у которого 108 млн клиентов физлиц, более 3 млн клиентов юрлиц, огромнейший размер активов, пассивов, операций и так далее. Конечно, это должен делать искусственный интеллект. Здесь мы готовы предоставлять нашу экспертизу, максимально делиться и рассказывать, что мы можем сделать, чтобы проверка шла максимально быстро и была риск-ориентированной. То есть там, где действительно есть проблемы, надо смотреть вручную. Если скоринг показывает, что всё нормально, лучше сосредоточиться на тех вопросах, которые вызывают очевидные возражения или сомнения у проверяющих».

В дискуссии также приняли участие представители Счётной палаты РФ, Государственной думы РФ, Федерального казначейства, Росфинмониторинга, органов власти Республики Татарстан и других надзорных органов России и зарубежных стран. Модератором сессии выступила аудитор Счётной палаты Светлана Орлова.

XV Международный экономический форум «Россия — исламский мир: KazanForum» — главная площадка экономического взаимодействия Российской Федерации и стран исламского мира. Целью форума — укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества.