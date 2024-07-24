Айтишники со всей России съехались на ULCAMP´24

Программа фестиваля стала самой масштабной за всю его историю

ULCAMP’24 прошел 19-21 июля под Ульяновском. Один из старейших неформальных фестивалей для ИТ-сообщества собрал более 3 тысяч человек. По финальным подсчетам организаторов, в ULCAMP приняли участие ИТ-специалисты из семи стран и 74 населенных пунктов. Таким образом, фестиваль вернулся к доковидным масштабам посещаемости, а по размаху образовательной и развлекательной программы – превзошел их.

Лекции и дискуссии прошли в этом году на 8 площадках: на 4 больших и 4 малых сценах. Программа формируется так, чтобы любой участник ИТ-сообщества мог найти для себя интересное. На сцене ULCAMP поднимались вопросы того, как технологии влияют на повседневную жизнь, карьеру, отрасль. На сцене РТК ИТ были доклады с максимальной концентрацией профессиональных разговоров: о будущем СУБД, open source и астрономии, о логировании на Node.js, о сборке IDE для Flutter и мн. др. Конференция TTC OPEN AIR от Effort Telecom в этом году впервые прошла в рамках ULCAMP и собрала активных представителей телеком-сообщества. Сцена компании “Норникель” была полностью отведена обсуждению искусственного интеллекта.

Помимо больших сцен образовательная программа была развернута на четырех “баркемпах” – площадках, лайнап которых собирается из заявок участников ULCAMP. Они проводят не только лекции, но и воркшопы, деловые игры, мастер-классы. Здесь подняли самые разнообразные темы: как улучшить взаимодействие с коллегами, бекапить PostgreSQL, повышать качество нагрузочных тестов, использовать импровизацию для преодоления эмоционального выгорания и мн.др. Новшеством этого года стал баркемп, посвященный дизайну, целью которого был обмен опытом между дизайнерами и другими членами продуктовых команд.

Лекции от врачей и ученых – традиционно одни из самых посещаемых. В этом году в программе было две лекции от Марии Осетровой, которая рассказывала о том, как учатся “живые машины” и о природе юмора. О преодолении проблем с опорно-двигательным аппаратом поведал врач травматолог-ортопед Вильдан Аввясов, психиатр-психотерапевт Павел Белогубов – о том, как сохранять высокую работоспособность и избегать эмоционального выгорания.

Всего на ULCAMP прошло 63 лекции, которые прочитали эксперты из Альфа-Банка, ООО “РТК ИТ”, “Норникеля”, Sber, Яндекса, Postgres Professional, Positive Technologies, SimbirSoft, Т-Банк, Mish Product Lab, МТС, Acer, Skillfactory, “Эффорт Телеком”, IBS, Skillbox и многих других.

Конференция проходила в неформальной обстановке пляжного фестиваля. Помимо лекций и дискуссий организаторы и партнеры ULCAMP предложили более 30 развлекательных и полезных активностей. Участники катались на сапах, играли в квиз от компании IBS, проходили турнир по FIFA, учились танцевать бачату, участвовали в спортивных соревнованиях на кубок ULCAMP, которые организовала компания MediaSoft. В шатре Альфа-Банка участникам провели лекторий по аналитике и научпоп-лекцию, играли в "Свою игру" на ИТ тематику, организовали чекап здоровья и провели зарядку. Победители деловой игры, которую проводил партнер, приняли участие в прогулке под алыми парусами по Волге.

Хедлайнером Alfa Music Night, которая прошла 19 июля, стал Найк Борзов.

Всего в рамках Music Fest на ULCAMP выступили 25 музыкантов, в т.ч. DJ Alex Twain, группа ДИСКОПРОВОКАЦИЯ, ILWT, GorillaGun, LOLITA KOX, Петя FM a.k.a. Петр Левинский.

“Результат этого года можно назвать одним словом – восторг. Мы очень горды тем, каким получился ULCAMP’24. Это огромные масштабы как по программе, так и по эмоциям. В этом году мы насытили конференцию новыми темами, чтобы она стала интересной еще большему числу участников, обновили айдентику – теперь она еще лучше отражает открытый характер ULCAMP, существенно проработали вопросы бытового комфорта. По отзывам мы видим, что участники оценили наши усилия. Теперь перед нами стоит задача сделать программу будущего ULCAMP еще масштабнее и полезнее, при этом сохраняя атмосферу неформального фестиваля, где можно выстраивать горизонтальные связи”, – говорит Илья Валкин, глава оргкомитета фестиваля, директор АНО “Ульск.ИТ”.

ULCAMP проводится уже в 11-й раз, перерыв приходился только на период пандемии. Организаторы фестиваля – компании ZeBrains, ITECH, АНО Ульск.ИТ, event-агентство КХЛ, сообщество разработчиков DevSpace, экспертный лейбл “Тишина”.