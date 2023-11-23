Важное в РТ
· Служба новостей

AI Journey: Ещё 11 компаний, включая международные, присоединились к Кодексу этики искусственного интеллекта

Подписаться в Telegram

Компании из России, Таджикистана, Узбекистана и Кубы подписали документ

Национальный Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта (ИИ) подписали 11 новых участников, в том числе четыре иностранные компании. Торжественная церемония прошла во время восьмой международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey). Подписание состоялось в присутствии заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко.

В число подписантов кодекса вошли четыре российские компании — Россельхозбанк, Росбанк, «Авито», «Эмбедика» — и четыре иностранных участника — из Таджикистана, Узбекистана и Кубы. Также к кодексу присоединились РЭУ им. Плеханова, НМИЦ им. В. А. Алмазова и Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова.

Дмитрий Чернышенко, заместитель Председателя Правительства России:

«Сегодня участники подписывают Кодекс этики в сфере ИИ – первый в нашей стране инструмент мягкого регулирования. Ранее к документу присоединились более 330 организаций, включая зарубежные. Развивая технологии искусственного интеллекта в России, необходимо прежде всего ориентироваться на интересы граждан и обеспечивать их информационную безопасность. В 2021 году мы впервые подписали Кодекс этики Госключом, а сегодня продолжаем эту традицию. Совместно с участниками Кодекса, мы продолжим создавать новую цифровую экосистему, достигая по поручению Президента Владимира Путина технологического суверенитета».

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Альянс в сфере искусственного интеллекта — одна из основных площадок, на которой происходит постоянное взаимодействие между представителями рынка. Важно, что к Альянсу постоянно присоединяются новые участники. В этом году наряду с российскими компаниями Кодекс подписали несколько международных. Благодаря этому работа по выработке актуальных этических норм в области искусственного интеллекта охватывает всё большее число компаний и стран, а Кодекс становится всё более глобальным».

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

На Татарстан обрушится Эль-Ниньо: синоптик предупредил об аномальной зиме в 2024 году

Важное в РТ

час назад

AI Journey: Ещё 11 компаний, включая международные, присоединились к Кодексу этики искусственного интеллекта

как закрыть воздуховод на кухне от тараканов

Новости Татарстана

21 час назад

Из-за снега в ДТП попал бронированный «КАМАЗ-6560М» «Торнадо»

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Празднование и безумства: как казанцы будут отдыхать на новогодние праздники

замена стекла на телефоне леново в Екатеринбурге

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане увеличилось количество больных гепатитом C

Новости Татарстана

день назад

Мост между РТ и Башкортостаном планируют реконструировать за 1 млрд рублей

Лонгриды

8 часов назад

Что будет, если оставить враждующих подростков один на один: «Саша против!» и другие сериалы о проблемах взаимоотношений подростков 

Новости Татарстана

день назад

Причины кризиса «Ак Барса» по мнению Пашкова

Новости Татарстана

22 часа назад

Мэр Казани открыл в Советском районе новый общественный пункт охраны
Лонгриды
день назад

На Татарстан обрушится Эль-Ниньо: синоптик предупредил об аномальной зиме в 2024 году

На Татарстан обрушится Эль-Ниньо: синоптик предупредил об аномальной зиме в 2024 году

Новости Казани

час назад

В Казани власти заявили, что планируют построить две новых школы

Важное в РТ

час назад

AI Journey: Ещё 11 компаний, включая международные, присоединились к Кодексу этики искусственного интеллекта

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане принят закон о патриотическом воспитании

Новости Казани

2 часа назад

В Казани сбили ребенка
Что будет, если оставить враждующих подростков один на один: «Саша против!» и другие сериалы о проблемах взаимоотношений подростков 
Лонгриды
8 часов назад

Что будет, если оставить враждующих подростков один на один: «Саша против!» и другие сериалы о проблемах взаимоотношений подростков 

Новости Казани

2 часа назад

С 3 декабря открываются регулярные авиарейсы в Кутаиси из Казани

Новости Казани

2 часа назад

В Казани назвали основные загрязнители воздуха и воды

Новости Татарстана

8 часов назад

В Татарстане пенсионерка едва не погибла от рук своего внука
Жители Казани честно рассказали, сколько денег они тратят на помощь семье
Новости Казани
9 часов назад

Жители Казани честно рассказали, сколько денег они тратят на помощь семье