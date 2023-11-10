768 млн рублей сэкономили жители Татарстана с бонусами СберСпасибо

С июля по сентябрь жители республик Чувашии, Татарстана, Мордовии, Марий Эл, Пермского края, Кировской, Владимирской и Нижегородской областей сэкономили 3 млрд рублей со СберСпасибо. Наиболее популярными категориями для покупок с оплатой бонусами стали супермаркеты, АЗС, аптеки и оптика, а также кафе и рестораны. Рекордсменом по самой крупной покупке бонусами СберСпасибо стал житель Владимира, списав 300 тысяч рублей единовременно на МегаМаркете.

Юрий Бычковский, заместитель председателя Волго-Вятского банка* Сбербанка по розничному блоку: «В фокусе нашего внимания всегда клиент и его выгода. В период проведения Зелёного дня скидки и повышенный кешбэк бонусами СберСпасибо распространяются на огромный ассортимент продуктов и сервисов Сбера и его партнёров: потребительские кредиты, кредитные и дебетовые карты, страховки, инвестиции, умные устройства Sber, покупки в Мегамаркете, СберМаркете, Самокате, СБЕР ЕАПТЕКЕ, СберЗдоровье, СберМобайле, СберПраве и других компаниях. Предложения особенно актуальны в период подготовки к Новому году – можно выгодно купить полезные подарки для себя и своих близких и вернуть часть стоимости бонусами, которые вы сможете потратить при дальнейших покупках»

Впервые Сбер провёл Зелёный день в 2018 году, и с тех пор традиция ни разу не прерывалась. Из года в год банк и его партнёры готовят выгодные предложения всем жителям России, помогая каждому решать повседневные задачи, экономить деньги и время.

В этом году символом крупнейшей в стране распродажи выступил цифровой амбассадор Сбера — СберКот. Он изучил все технологии и сервисы Сбера и, как настоящий кот, отлично разбирается в самом лучшем и вкусном.

