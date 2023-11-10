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7610 клиентов Сбера выиграли от 5 тыс. до 1 млн бонусов СберСпасибо

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Потратить бонусы с выгодой можно на распродажах Зелёного дня, который продлится до 12 ноября включительно

В Сбере подвели итоги первого этапа розыгрыша бонусов СберСпасибо, который прошёл в преддверии Зелёного дня. Итоги второго этапа будут подведены до 30 ноября 2023 года.

С 10 по 31 октября включительно 16 720 870 клиентов — участников программы лояльности СберСпасибо совершили более 80 млн трансакций, оплачивая покупки любой картой Сбера (кредитной или дебетовой) или по SberPay. Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно было оплатить не менее пяти покупок стоимостью от 1000 рублей каждая.

В итоге 10 участников, выполнивших условия розыгрыша, получили по 1 млн бонусов каждый, 100 человек — по 100 тыс. бонусов, ещё 500 участников — по 50 тыс. бонусов и 7000 — от 5 до 10 тыс. бонусов. Всего победителями акции стали 7610 человек. Призы уже зачислены на бонусные счета победителей.

А чтобы в нашем конкурсе не было проигравших, каждому участнику будет доступен промокод на 800 рублей, который можно потратить на заказ на Мегамаркете от 5000 рублей до 14 ноября включительно. Для проверки результата розыгрыша необходимо авторизоваться на сайте Зелёного дня.

Потратить накопленные бонусы с выгодой можно на распродажах Зелёного дня. Основной этап акции стартовал 9 ноября и продлится до 12 ноября. В эти четыре дня клиенты банка смогут воспользоваться уникальными предложениями банка и партнёров на потребительские кредиты, кредитные и дебетовые карты, страховки, инвестиции, умные устройства Sber, покупки в Мегамаркете, СберМаркете, Самокате, СБЕР ЕАПТЕКЕ, СберЗдоровье, СберМобайл, СберПраво и других компаниях. А тремя днями раньше, 6 ноября, стартовал Зелёный день для клиентов с подпиской СберПрайм и СберПрайм+.

Все предложения Зелёного дня — на сайте акции.

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