75% жителей Казани отслеживают свои доходы и расходы
А ещё 25% собираются начать это делать
75% жителей Казани отслеживают свои доходы и расходы. 25% опрошенных только собираются начать вести учёт. Таковы основные выводы исследования СберСтрахования жизни и сервиса по поиску работы и подбора персонала Работа.ру.
66% респондентов отметили, что придерживаются сбалансированной модели: отслеживают движение средств и откладывают примерно столько же, сколько тратят. Каждый шестой (17%) казанец признался, что не отслеживает движение денег и тратит больше, чем откладывает. Столько же (17%) участников исследования откладывают больше, чем тратят.
Для контроля расходов и управления финансами жители Казани используют различные инструменты. Так, каждый второй (50%) предпочитает для этих целей банковское приложение. Каждый третий (33%) заявил, что способен держать всю информацию в уме, каждый шестой (17%) использует для этого заметки в телефоне. Используют для данных целей блокнот или специальное приложение по 8% опрошенных. Столько же (8%) предпочитают Excel.
Ещё 17% респондентов отметили, что не используют никакие инструменты для учёта своих расходов.
Ольга Монахова, управляющий директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка:
«Как показало наше исследование, 75% казанцев отслеживают свои расходы. Кроме того, большинство придерживаются подхода, позволяющего откладывать часть дохода и формировать сбережения. При этом интересно, что из всех финансовых инструментов для накоплений жители Казани выделили вклады и депозиты (58%), накопительные счета (50%) и инвестиции (25%).
Ещё один современный и удобный инструмент для формирования накоплений — накопительное страхование жизни. С его помощью можно накопить необходимую сумму к определённому сроку. При этом жизнь и здоровье будут застрахованы — в случае сложных жизненных ситуаций страховая компания продолжит делать взносы за клиента или произведёт выплату. Мы видим, что у наших клиентов особой популярностью пользуются длинные программы НСЖ — сроком от 10 лет. Потому что именно они позволяют осознанно подходить к вопросу финансового планирования и достигать любой поставленной цели по накоплениям».
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