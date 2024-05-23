Важное в РТ
· 16+ · Служба новостей

75% жителей Казани отслеживают свои доходы и расходы

Подписаться в Telegram

А ещё 25% собираются начать это делать

75% жителей Казани отслеживают свои доходы и расходы. 25% опрошенных только собираются начать вести учёт. Таковы основные выводы исследования СберСтрахования жизни и сервиса по поиску работы и подбора персонала Работа.ру.

66% респондентов отметили, что придерживаются сбалансированной модели: отслеживают движение средств и откладывают примерно столько же, сколько тратят. Каждый шестой (17%) казанец признался, что не отслеживает движение денег и тратит больше, чем откладывает. Столько же (17%) участников исследования откладывают больше, чем тратят.

Для контроля расходов и управления финансами жители Казани используют различные инструменты. Так, каждый второй (50%) предпочитает для этих целей банковское приложение. Каждый третий (33%) заявил, что способен держать всю информацию в уме, каждый шестой (17%) использует для этого заметки в телефоне. Используют для данных целей блокнот или специальное приложение по 8% опрошенных. Столько же (8%) предпочитают Excel.

Ещё 17% респондентов отметили, что не используют никакие инструменты для учёта своих расходов.

Ольга Монахова, управляющий директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка:
«Как показало наше исследование, 75% казанцев отслеживают свои расходы. Кроме того, большинство придерживаются подхода, позволяющего откладывать часть дохода и формировать сбережения. При этом интересно, что из всех финансовых инструментов для накоплений жители Казани выделили вклады и депозиты (58%), накопительные счета (50%) и инвестиции (25%).

Ещё один современный и удобный инструмент для формирования накоплений — накопительное страхование жизни. С его помощью можно накопить необходимую сумму к определённому сроку. При этом жизнь и здоровье будут застрахованы — в случае сложных жизненных ситуаций страховая компания продолжит делать взносы за клиента или произведёт выплату. Мы видим, что у наших клиентов особой популярностью пользуются длинные программы НСЖ — сроком от 10 лет. Потому что именно они позволяют осознанно подходить к вопросу финансового планирования и достигать любой поставленной цели по накоплениям».

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

22 часа назад

Взятка в размере 20 млн рублей: какой срок грозит экс-министру образования РТ

Интересное в Казани

день назад

И грянул Гром! Чего стоит ожидать от продолжения популярной отечественной кинофраншизы о супергерое?

как проводить уборку после дезинфекции от муравьев

Новости Казани

день назад

В метро Казани возобновили движение поездов

Полезное

2 дня назад

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?

тримминг жесткошерстной таксы в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

В РТ возвращаются ночные заморозки

Новости Казани

4 часа назад

В Казани закрыли аэропорт

Новости Казани

день назад

В Казани в Советском районе будет новый ЖК

Новости Татарстана

5 часов назад

В РТ ликвидировали центр развития гольфа

Новости Татарстана

3 часа назад

В Нижнекамске эвакуируют сотрудников предприятий
Новости Татарстана
2 дня назад

В Татарстане родители не пускают детей на ЕГЭ

В Татарстане родители не пускают детей на ЕГЭ

Новости Татарстана

14 минут назад

В РТ вновь объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков

Важное в РТ

59 минут назад

75% жителей Казани отслеживают свои доходы и расходы

Новости Татарстана

2 часа назад

Миноброны РФ сообщили, что в РТ сбили БПЛА

Новости Татарстана

4 часа назад

Директора КФУ Рамиля Хайрутдинова оставили под стражей
Лучшим таксистом Татарстана вновь стала Луиза Бадреева, она уже 17 лет в профессии
Лонгриды
6 дней назад

Лучшим таксистом Татарстана вновь стала Луиза Бадреева, она уже 17 лет в профессии

Новости Казани

5 часов назад

Главная красавица Татарстана выберет преемниц: кастинг Международного конкурса красоты «Мисс Офис» в Казани

Новости Казани

5 часов назад

В Казани на мосту Миллениум хотят сделать «М» светящейся

Новости Татарстана

6 часов назад

В Царицыно построят кольцевую развязку
Казанцам рассказали, что нужно успеть сделать этой весной
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Казанцам рассказали, что нужно успеть сделать этой весной