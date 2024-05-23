А ещё 25% собираются начать это делать

75% жителей Казани отслеживают свои доходы и расходы. 25% опрошенных только собираются начать вести учёт. Таковы основные выводы исследования СберСтрахования жизни и сервиса по поиску работы и подбора персонала Работа.ру.

66% респондентов отметили, что придерживаются сбалансированной модели: отслеживают движение средств и откладывают примерно столько же, сколько тратят. Каждый шестой (17%) казанец признался, что не отслеживает движение денег и тратит больше, чем откладывает. Столько же (17%) участников исследования откладывают больше, чем тратят.

Для контроля расходов и управления финансами жители Казани используют различные инструменты. Так, каждый второй (50%) предпочитает для этих целей банковское приложение. Каждый третий (33%) заявил, что способен держать всю информацию в уме, каждый шестой (17%) использует для этого заметки в телефоне. Используют для данных целей блокнот или специальное приложение по 8% опрошенных. Столько же (8%) предпочитают Excel.

Ещё 17% респондентов отметили, что не используют никакие инструменты для учёта своих расходов.