70% клиентов ВТБ совершают трансграничные переводы по номеру телефона

В сентябре доля розничных клиентов ВТБ, которые совершают трансграничные переводы в валютах дружественных стран по телефону, достигла 70%. Рост связан с удобством клиентского пути и расширением географии переводов. Лидерами по числу транзакций являются Таджикистан и Узбекистан.

За 9 месяцев 2023 года розничные клиенты ВТБ совершили около 180 тыс. переводов в валютах дружественных стран за рубеж на 23 млрд руб. Это в 3,7 раза превышает число переводов по этим направлениям за аналогичный период прошлого года. Рост связан как с расширением географии переводов, над которой ВТБ усиленно работает, так и с повышением качества и скорости проведения таких транзакций. Более 90% от общего числа всех переводов сегодня приходится на транзакции в Армению, Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан.

По данным ВТБ, в сентябре в качестве основного способа перечисления средств клиенты выбирали сервис по номеру телефона – 70% от числа всех переводов в банке, на карточные транзакции пришлось 20%, на реквизиты – только 10%. По объему мгновенные переводы по телефону составляют пока лишь 15%, транзакции по реквизитам – 80%, карточные переводы – 5%. Это связано с тем, что клиенты предпочитают совершать переводы чаще, но на меньшие суммы. Средний чек по переводам по номеру телефона составляет 11 тыс. рублей.

«Число и объем переводов в дружественные страны поступательно растет весь прошлый и текущий год. Сейчас у клиентов особенно востребованы переводы за рубеж по номеру телефона. С начала лета их число выросло в 1,7 раза. Это достаточно удобный способ, деньги поступают получателю мгновенно, поэтому мы наблюдаем рост таких переводов именно в массовом сегменте. Банк продолжает активно развивать это направление, сегодня нашим клиентам доступны 12 стран. До конца года мы планируем еще расширить число стран трансграничных переводов и увеличить их количество до 30», – отметил Алексей Хранилов, начальник управления «Переводы» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.

Сегодня розничным клиентам ВТБ доступны переводы средств в 12 стран, в том числе – в Азербайджан, Армению, Беларусь, Вьетнам, Иран, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан и другие. Их можно совершить по банковским реквизитам, а также по номеру карты или по номеру телефона.