50 участников «Школы 21» в Казани получили востребованную ИТ-профессию и вышли на рынок труда

В Казани состоялся первый выпуск участников обучения «Школы 21». За время обучения они изучили несколько языков программирования, научились работать над своими проектами индивидуально и в команде, а также прошли обязательную стажировку в крупных ИТ-компаниях региона. Сегодня все они успешно трудоустроены и работают в Сбере, ЦЦТ, «Армор», АК «Барс», «Нициконсистем» «Тинькофф» и во многих других крупнейших ИТ-компаниях. Как показывает практика, чаще всего участники выбирали профессии разработчика (GO, Java, Python, C, C+), инженера данных и DevOps.

Кампус «Школы 21» в Казани – это второй кампус школы, который открылся в стране и работает уже несколько лет. Обучение в нем высоко востребовано у жителей региона. На сегодняшний день здесь учится более 1000 человек, из них 400 человек уже работают в ИТ-компаниях. При этом для 80% участников программирование стало абсолютно новым опытом, ранее они никак не были связаны с ИТ-сферой.

Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан: «В Татарстане мы внимательно подходим к вопросам подготовки кадров в сфере ИТ-технологий. В республике открыты высшие учебные заведения, выпускающие квалифицированных ИТ-специалистов, успешно работает один из лучших ИТ-техникумов страны МЦК-КТИТС. Уверенное место заняла в этом ряду и «Школа 21» от Сбера, которая вызывает большой интерес у тех, кто хочет сменить профессию или углубить знания. Сегодня республике не хватает 10 тысяч ИТ-специалистов. Одновременно ежегодно мы фиксируем рост заинтересованности татарстанцев в освоении актуальных ИТ-профессий. Причем это не только школьники, выбирающие ИТ-специальности, но и взрослые люди, решившие освоить навыки программирования, веб-дизайна, разработки. Такие образовательные проекты, как Школа 21, достойно закрывают часть этих потребностей. Сегодняшним выпускникам желаю реализации себя как профессионалов на новом этапе жизни».

Рушан Сахбиев, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка России, управляющий отделением «Банк Татарстан»: «Методика обучения в «Школе 21» дает возможность получить востребованные знания и быстро войти в ИТ-профессию. Сегодняшние выпускники будут помогать компаниям различных отраслей в разработке инновационных продуктов для цифровой трансформации. Желаю всем профессиональных успехов и прорывных проектов!»

По случаю выпускного команда школы организовала для участников настоящий праздник. В частности, их ожидала интерактивная программа с конкурсами, тест новой отборочной игры, а также поздравления от представителей региональной власти и директора кампуса школы. После завершения официальной части мероприятия интерактивная развлекательная программа продолжилась.

Илья Мирин, директор кампуса «Школы 21» в Казани: «Мы заинтересованы в том, чтобы наши ИТ-специалисты были лучшими из лучших. Поэтому обучение в школе предполагает не только теоретические, но практические навыки в данной сфере. Так, например, один из обязательных этапов обучения – стажировка в ИТ-компании. К её началу студенты уже осваивают как минимум три языка программирования и готовы применять все свои знания на практике. Все они также стажируются в крупнейших компаниях и успешно трудоустраиваются в них еще до конца обучения. Сегодня мы выпустили 50 участников обучения. Все они уже трудоустроены и активно реализовывают свой потенциал. Безусловно, для нас этот факт – еще один повод для гордости».

«Школа 21» — образовательный проект, который помогает всем желающим кандидатам от 18 лет бесплатно получить образование в сфере ИТ. Во время обучения участники приобретают навыки программирования на C, C++, Java, Python, Go, C#, осваивают работу с базами данных и инфраструктурой, а также изучают различные направления в сфере цифровых технологий. Для участия в отборочном этапе необходимо оставить заявку на сайте. Поступление в школу не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов.