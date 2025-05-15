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Ученые: дикие кабаны в Чернобыле все еще «светятся» спустя более 30 лет

Уровень радиации в тканях диких кабанов, обитаю...

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Уровень радиации в тканях диких кабанов, обитающих в зонах, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, спустя почти 40 лет остаётся стабильно высоким. Однако новое международное исследование показало, что источник загрязнения не ограничивается аварией 1986 года.

Цезий-135: забытое наследие ядерных испытаний

Учёные из университетов Вены и Ганновера, используя высокоточную масс-спектрометрию, обнаружили в тканях животных изотоп цезий-135, который отличается крайне долгим периодом полураспада и сложностью обнаружения стандартными приборами. По словам профессора радиационной экологии Георга Штайнхаузера, именно этот элемент стал ключом к разгадке.

Исследование показало, что цезий-135 попал в природу в результате атмосферных ядерных испытаний 1950–60-х годов, то есть задолго до чернобыльской катастрофы. Он, как и цезий-137, накапливается в почве и грибах — главных источниках пищи диких кабанов.

Почему радиация не снижается десятилетиями

Комбинированное воздействие Чернобыля и ядерных испытаний времён холодной войны объясняет, почему уровень радиоактивности в дикой природе остаётся практически неизменным десятилетиями. Несмотря на то, что период полураспада цезия-137 составляет около 30 лет, постоянное поступление из почвы и биологических цепей (через грибы) делает проблему долговременной.

Этот вывод меняет представление об экологических последствиях ядерных катастроф, показывая, как наложение разных источников загрязнения формирует устойчивый радиоактивный фон в экосистемах.

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