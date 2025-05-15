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Ученые раскрыли сакральный смысл наскальных рисунков Амазонии

Новое исследование учёных из Эксетерского униве...

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Новое исследование учёных из Эксетерского университета кардинально меняет представление о наскальных изображениях, найденных в колумбийской Амазонии. Вместо банального отражения повседневной жизни — охоты и фауны — эти рисунки, по мнению самих коренных народов, имеют глубокое ритуальное значение.

Мнение старейшин: это изображения ритуалов, а не охоты

Впервые учёные провели прямой опрос старейшин коренных общин, проживающих в районах, где были найдены десятки тысяч наскальных рисунков возрастом более 11 тысяч лет. Эти представители народов рассказали, что изображения на самом деле передают опыт ритуальных специалистов, шаманов, находящихся в изменённом состоянии сознания.

По их словам, рисунки повествуют о трансформации тел, переходах между мирами и общении с духами природы. То есть изображённое — это духовный опыт, а не просто сцены из повседневной жизни.

Учёные: это взгляд на нечеловеческий мир

Ведущий автор статьи, Джейми Хэмпсон, подчеркивает:

«Эти произведения несут информацию о том, как древние общины воспринимали окружающий мир и взаимодействовали с нечеловеческим».

Таким образом, наскальные рисунки — это не просто «каменные хроники», а визуальные свидетельства мистического мышления, глубоко вплетённого в культуру древних народов, пишет Кулик.

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