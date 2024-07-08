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4,8% казанцев в ближайшем году собираются создать семью, 7,6% — завести детей

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4,8% жителей Казани планируют сыграть свадьбу в ближайший год. При этом 7,6% — готовятся к рождению детей. В среднем по стране эти показатели составили выше — 5,9% и 8% соответственно. Таковы результаты опроса СберСтрахования жизни накануне Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.

Как показало исследование, больше всего желающих сыграть свадьбу живёт в Липецке (так ответили 7,3% опрошенных), Оренбурге (7,1%), Махачкале (6,6%), Воронеже (6,6%) и Волгограде (6,5%). Меньше всего хотят жениться и выходить замуж столичные жители: в Москве таких 4,6% (в 2023 году было 4%), в Санкт-Петербурге — 4,9% (4%).

По числу желающих завести детей в ближайший год лидируют Махачкала (13,2%), Тюмень (9,9%), Ульяновск и Ижевск (по 9,7%), а также Барнаул (9,5%). В столичных городах о планируемом пополнении в семье заявили по 5,5% опрошенных.

По данным опроса, дороже всех оценивают свадебное торжество в Ростове-на-Дону (407 тыс. рублей), Москве (393 тыс.), Краснодаре (372 тыс.), Ульяновске (360 тыс.) и Саратове (358 тыс.). В Казани оценивают в 254 тыс. рублей.

Стоимость свадьбы зависит и от места проведения, программы и количества гостей. Например, отметить свадьбу в ресторане своего города мечтает каждый третий россиянин (37,4%), дома — каждый шестой (17%). На природе хотели бы отпраздновать 8,1%, в других городах — Москве, Санкт-Петербурге или в пределах Золотого кольца России — 6%. Часть опрошенных хотела бы отметить это знаковое событие в Сочи, Крыму или за границей — в Турции, на Кубе, Мальдивах, Бали или в Европе.

По мнению опрошенных, залогом успешной свадебной церемонии служат прежде всего богатый стол, хороший ресторан и свадебный торт — за такой перечень проголосовал каждый третий респондент (34%). На втором месте — красивое свадебное платье невесты (24,9%). На третьем месте — большое число гостей (18,8%). В список важных составляющих свадебной церемонии также вошли обручальные кольца, музыкальное сопровождение, ведущий и тамада, видео- и фотосъёмка, костюм жениха, медовый месяц, лимузин, особенная дата свадьбы и венчание.

Россияне готовы пригласить на свадебное торжество в среднем чуть больше гостей, чем в прошлом году, — 53 человека. При этом на свадьбы с числом гостей 100 и более приходится 11% торжеств. Больше всего людей хотели бы пригласить жители Махачкалы — 160 человек. Гостеприимностью отличились также жители Ижевска (85), Набережных Челнов (80), Астрахани (79) и Ульяновска (71). В Москве планируют приглашать на свадьбу 44 человека, в Санкт-Петербурге — 41, в Казани — 49.

Опрос накануне Дня семьи, любви и верности проводился в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. по репрезентативной выборке.

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