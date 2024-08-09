42% татарстанских родителей сами придумывают сказки своим детям

МТС, цифровоая экосистема, с помощью МТС Медиа и книжного сервиса Строки, проанализировала интерес жителей Татарстана к детским сказкам. Порядка 90% опрошенных родителей включают или читают сказки детям на ночь. 42% родителей сами придумывают сказочные истории и рассказывают их детям.

В исследовании* участвовали родители детей до 9 лет, которым задавали вопросы о том, какие книжки хотят читать и слушать дети. По формату лидируют бумажные книги со сказками – их выбрали 80% опрошенных, на втором месте аудиокниги (порядка 60%), на третьем – электронные книги (чуть менее 30%). Средняя продолжительность чтения сказок – 20 минут

Наиболее востребованными оказались русские народные сказки, а также сказки народов мира. Самые популярные русские народные сказки – «Теремок» и «Колобок», которые выбирают 80% родителей и детей. Из сказок народов мира выделяются «Красная шапочка» и «Золушка» - отмечены 70% опрошенных. Также большим спросом пользуются произведения советских писателей – «Приключения Незнайки», а также «Крокодил Гена и его друзья» - их выбрали 50% респондентов. Растет популярность современных российских авторов, которых выбирают 30% опрошенных. Такие произведения представлены на онлайн-платформе Строки: «Приключения необыкновенных принцесс», «Баба Яга на Новый год», «Мышонок Усик», «Скарабей сердца», «Проклятие крокодила».

Пожелания у детей разного возраста отличаются. Малыши до 5 лет чаще всего просят прочитать сказки про дружбу, где персонажами выступают сказочные герои или звери. Ребенок от 6 лет предпочитает самостоятельно выбирать книги для чтения. В приоритетах – истории о приключениях. Любимый персонаж у детей – сказочный герой, его выбрали более 40% опрошенных, на втором месте – персонаж-животное, его выбрало порядка 30% аудитории.

*Методология: количественное исследование на основе опроса МТС, в котором в опросе участвовали 466 родителей российских детей в возрасте до 9 лет.