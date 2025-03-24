3 млн раз клиенты Волго-Вятского банка Сбербанка воспользовались сервисом снятия наличных с покупкой

Сегодня услуга снятия наличных на кассах доступна более чем в 5,5 тысячах магазинов-партнёров.

В 2024 году клиенты Волго-Вятского банка Сбербанка воспользовались сервисом снятия наличных в кассах магазинов-партнеров 3 миллиона раз. Услуга доступна в более чем 5,5 тысячах торговых точек.

Наиболее активными пользователями сервиса стали жители Нижегородской области и Республики Татарстан – в каждом из регионов услугой воспользовались по 700 тысяч раз. Также активны были жители из Пермского края, которые воспользовались услугой 475 тысяч раз.

Средняя сумма одной транзакции составила 2 тысячи рублей.

Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Сервис снятия наличных с карты на кассе магазина — это удобное решение, позволяющее сэкономить время и упростить финансовые операции для наших клиентов. Это дополнительная возможность получить наличные наряду с использованием банкоматов. Таким образом, мы делаем банковские услуги более доступными и остаемся надежным помощником для всех наших клиентов».

Сервис «Наличные с покупкой» позволяет снять с карты на кассе без комиссии до 5 тысяч рублей. При этом, такая возможность доступна как владельцам карт Сбера, так и других карт банков-партнёров. Чтобы снять наличные, достаточно при покупке товаров в магазине назвать кассиру сумму, которая нужна. Это удобно, если ближайший банкомат или офис банка далеко.