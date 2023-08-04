В 2ГИС появились поэтажные планы главного книгохранилища Республики Татарстан — Национальной библиотеки на Пушкина, 86. Пользователям будет проще сориентироваться внутри здания — например, увидеть, где расположен нужный зал, книжный магазин, терминалы для поиска книг, театральная площадка или кофейня.

В сентябре библиотека отметит три года с момента переезда в более просторное, обновлённое здание. С переездом библиотека трансформировалась в многофункциональное креативное пространство с новыми смыслами и возможностями. Для посетителей здесь открылись не только читальные залы, но и театральная площадка, звукозаписывающая студия c резидентами в лице инди-лейбла татароязычной музыки, независимый книжный магазин, выставочный, музыкальный и конференц-залы, кофейня, терраса. Все эти и многие другие полезные для читателей и гостей библиотеки локации теперь можно увидеть в 2ГИС. Поэтажные карты включаются при приближении к зданию, переключаться между этажами можно с помощью кнопок.

Поэтажные карты Национальной библиотеки на 2gis.ru, ниже — в мобильном приложении 2ГИС

«Национальная библиотека Республики Татарстан — бесспорно самое доступное и открытое пространство города. Мы рады встречать ценителей книг и гостей города с 9:00 до 21:00 каждый день, включая выходные и праздники. Наша команда многое делает для того, чтобы путь к нам был максимально понятным. Цифровая схема библиотеки в 2ГИС стала важным дополнительным ресурсом к нашей системе навигации. Благодарим 2ГИС за такое ценное сотрудничество», — отметила директор Национальной библиотеки РТ Мадина Тимерзянова.

По статистике Национальной библиотеки, сейчас её посещают более двух тысяч человек в день. В следующем году станет ещё больше — библиотека выступит организатором российского конгресса «Библиотечная столица 2024», который пройдет в Казани.

«Национальную библиотеку часто ищут в 2ГИС, уточняют время работы, строят маршруты, и мы хотим предложить пользователям больше возможностей для ориентирования, тем более, что сегодня это большое многофункциональное пространство и яркая точка притяжения интереса жителей и гостей столицы Татарстана, — рассказал директор 2ГИС в Казани Артём Ляпидовский. — Мы признательны всей команде библиотеки за сотрудничество и содействие нашим картографам».

Поэтажные планы Национальной библиотеки Республики Татарстан доступны в мобильных приложениях 2ГИС для iOS и Android, а также на сайте 2gis.ru.