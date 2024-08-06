29% жителей Казани используют ИИ-ассистентов и чат-ботов

29% жителей Казани хотя бы раз получали консультацию по какому-либо вопросу через чат-бота. Такие данные получили страховая компания «Росгосстрах Жизнь» и банк ВТБ в ходе совместного опроса*. При этом 38% казанцев, обращавшихся к цифровому персональному помощнику, оценивают опыт взаимодействия с ним положительно, а 39% — нейтрально. Согласно результатам множественного ответа, в более половины случаев (58%) казанцы прибегали к помощи чат-ботов в области государственных услуг, на втором месте по популярности – интернет-магазины (52%). К ботам в сфере медицины и здравоохранения регулярно обращаются четверть респондентов из Казани (22,5%).

Казанцы в возрасте от 25 до 44 лет в три раза чаще взаимодействовали с чат-ботами, чем люди 45-65 лет (41% и 13%, соответственно). Гендерной же разницы в предпочтениях диджитал-консультантов среди жителей Казани распределилась так: их используют 47% опрошенных женщин и 20% мужчин.

«Новые цифровые инструменты, в том числе созданные на базе искусственного интеллекта, способны значительно упростить жизнь россиян и ускорить получение необходимой поддержки по разным вопросам. В частности, чат-боты актуальны в медицинской сфере: они запишут на прием к врачу, подскажут адрес ближайшей аптеки, расскажут, как правильно оказать первую помощь и т.д. Уверены, что в скором времени чат-боты станут нашими постоянными помощниками в разных областях жизни и позволят значительно экономить время и деньги. Пока же, согласно нашему опросу, 39% казанцев относятся к ним нейтрально. Почти столько же опрошенных (38%) из Казани заявили, что у них был позитивный или скорее позитивный опыт взаимодействия с ИИ-помощником», – комментирует исследование Гульнара Орлова, директор по страховым продуктам и развитию клиентского опыта СК «Росгосстрах Жизнь».

44% респондентов из Казани уверены, что общение с ботом не должно занимать более 5 минут. Треть опрошенных (33%) считают оптимальным временем для взаимодействия с искусственным интеллектом от 5 до 15 минут. Еще 23% готовы тратить на это свыше 15 минут. Среди барьеров в использовании чат-ботов их противники называли незнание, какими ботами пользоваться и где их найти (29%), недоверие к предоставляемой информации (27%), а также отсутствие видимой пользы (23%).

О существовании медицинских диагностических ботов, которые помогут с постановкой диагноза и дадут рекомендации по лечению, пока не знает почти половина (51%) опрошенных казанцев, при этом только 3% уже активно их применяют. 50% казанцев не исключают возможности использовать такого помощника для контроля своего здоровья в будущем. Еще 28% сомневаются, а чуть больше одной пятой респондентов либо уверены, что не будут использовать их никогда (3%), либо предполагают, что не будут (19%).

Помимо государственных услуг, интернет-шоппинга и медицины, на текущий момент популярные направления для общения с искусственными помощниками в Казани – техническая поддержка в сфере обслуживания (29%) и банковские услуги (12%).

*Опрос 1287 респондентов проведен в 17 регионах России в июле 2024 года.