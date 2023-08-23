27% предпринимателей ПФО считают, что ситуация с ведением бизнеса в России улучшилась или не изменилась

13% жителей ПФО отметили, что за последние два года в России стало легче вести свой бизнес. Главными факторами поддержки бизнеса большинство называет помощь государства и наличие большого рынка сбыта, а главными препятствиями для предпринимательства - отсутствие стартового капитала, высокие налоги и слабо прогнозируемая ситуация в экономике. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в группу ВТБ) и СК «Росгосстрах».

У 11% опрошенных жителей округа есть собственный бизнес. 14% раньше занимались бизнесом, но потом закрыли его. 75% никогда не вели собственный бизнес. Самый высокий процент предпринимателей с действующим бизнесом - в Москве и Московской области (18%), самый низкий - на Дальнем Востоке (5%).

13% жителей Приволжья полагают, что вести свой бизнес в России за последние два года стало легче (11% скорее да, 2% определенно да). Наиболее оптимистично в этом отношении настроены жители Центрального федерального округа (21%), наименее - в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (11%). По мнению 35% жителей ПФО, в последние два года вести бизнес в России не стало легче (18% скорее нет, 17% определенно нет). 52% затруднились с ответом на этот вопрос.

Среди факторов, которые мешают вести бизнес в России (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) респонденты из ПФО чаще всего называли отсутствие стартового капитала (45%), высокие налоги и слабо прогнозируемую ситуацию в экономике (по 44%), бюрократические барьеры (37%) и высокую конкуренцию (32%). Недоступность кредитов помехой для ведения бизнеса считают лишь 16% жителей ПФО (в Южном федеральном округе 19%, в Центральном 11%). Только 6% не видят никаких помех для занятия предпринимательством в России (в Сибири 12%, на Урале 5%).

«Результаты опроса подтверждают общий настрой предпринимателей и малого бизнеса не снижать свою активность. Многие наши клиенты уверены, что не только сохранят бизнес, но и смогут развивать его, в том числе при содействии и мерах поддержки государства», — комментирует Светлана Сырцова, руководитель блока МСБ банка «Открытие».

Среди факторов, которые помогают вести бизнес в России (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) лидируют поддержка государства (30%), большой рынок сбыта (25%) и наличие свободных ниш из-за ухода иностранных инвесторов (23%), доступность кредитов (21%). При этом 26% не увидели факторов, помогающих заниматься бизнесом в России.

* Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 7 - 14 августа по репрезентативной выборке среди 1560 россиян в возрасте 18-65 лет во всех российских макрорегионах в городах с населением более 100 тысяч человек.

Банк «Открытие» входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», ООО «Открытие Факторинг» и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).