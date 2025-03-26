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190 тысяч клиентов Волго-Вятского банка Сбербанка внедряют сервисы для автоматизации бизнес-задач

В 2024 году число новых пользователей отраслевы...

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

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В 2024 году в Волго-Вятском банке Сбербанке более 70 тысяч предпринимателей подключили отраслевых решения.

В 2024 году число новых пользователей отраслевых решений в Волго-Вятском банке Сбербанка выросло в 1,6 раза. Такие решения подключили более 70 тысяч новых предпринимателей. Наибольшее количество клиентов, которые воспользовались отраслевыми решениями, из Республики Татарстан, Владимирской области и Чувашской Республики.

Сергей Алимов, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка:
«Мы заинтересованы в том, чтобы помогать бизнесу расти и процветать, предоставляя для этого необходимые инструменты и решения. Поэтому мы активно развиваем отраслевые решения, которые помогают предпринимателям эффективно управлять своим делом и минимизировать рутинные задачи. Это в свою очередь позволяет освободить время для развития своего дела».

Самым популярным из всех отраслевых решений стало решение «Розничная торговля» – на него пришлось более 30 тысяч всех новых подключений. Решение позволяет предпринимателям отслеживать аналитику своих торговых точек, узнавать об изменениях показателей бизнеса и получать персональные рекомендации по его развитию.

Второе по популярности решение – «Управление продажами», им воспользовались более 18 тысяч предпринимателей. Продукт позволяет предпринимателям решать актуальные задачи, оптимизировать бизнес-процессы и активно развивать свое дело.

На третьем месте – решение «Сбербизнес для селлеров», которое подключили 13 тысяч предпринимателей. Продукт включает в себя инструменты для развития продаж на маркетплейсах и через интернет-магазин.

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