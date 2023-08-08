15 выпускников из Татарстана получили международные сертификаты СберУниверситета по исламскому финансированию
Cостоялась торжественная выпускная церемония слушателей первого потока программы «Исламское финансирование» СберУниверситета. 15 слушателей из Казани получили удостоверения о повышении квалификации и международные сертификаты по исламскому финансированию GIFS, которые высоко котируются на рынке исламского аудита. Всего в первом потоке обучалось около 50 человек.
Программа «Исламское финансирование» была организована СберУниверситетом совместно с Центром партнерского финансирования и специальных проектов Сбера и впервые проведена в России с участием международных партнеров – ведущей аудиторской и консультационной компании в области исламского финансирования GIFS (Дубай, Арабские Эмираты), возглавляемой исламским ученым, муфтием Исмаилом Десаи.
С 1 сентября 2023 года планируется запуск пилотного проекта по развитию партнерского финансирования в 4-х регионах России (Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Чеченской Республики и Республики Дагестан). Одной из задач программы является подготовка специалистов, способных реализовывать законодательную инициативу. К проведению программы по исламским финансам были привлечены лучшие российские эксперты и зарубежные партнеры. Длительность программы - 6 месяцев.
Ольга Щербакова, руководитель Академии финансов и рисков, СберУниверситет
«Исламское финансирование - одна из актуальных и востребованных тем для нашего рынка. Данное направление активно развивается и требует все большего количества экспертов. Программа помогает сформировать экспертизу в области исламских финансов и разработана в тесном сотрудничестве с Центром партнерского финансирования и специальных проектов Сбера, который обладает практическим опытом реализации проектов с использованием исламского финансирования”.
Муфтий Исмаил Десаи, руководитель GIFS
Мы приветствуем такую инициативу СберУниверситета и Сбера. Активное развитие исламского финансирования в России будет способствовать дальнейшему росту интереса к получению знаний и их практическому применению в этой сфере. Взаимодействие СберУниверситета и GIFS создало особенную по своему наполнению образовательную программу, которая отвечает всем современным требованиям и готовит уникальных специалистов.