11 и 12 октября в Казани пройдёт ярмарка недвижимости

Ведущие агентства недвижимости Казани и застройщики индивидуальных домов республики представят свои предложения на ярмарке недвижимости, которая пройдёт 11 и 12 октября 2023 года с 09:00 до 18:00 в здании аппарата Сбера по адресу: Бутлерова, 44.

Юлия Базилюк, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк: «Ярмарка недвижимости — это отличная возможность получить консультацию по всем вопросам, связанным с приобретением жилья. Посетителей ждут выгодные предложения от партнёров, а также консультации специалистов банка по вопросам ипотечного кредитования и программах с господдержкой».

Организаторы ярмарки готовят специальные условия по подбору и приобретению квартир в новостройках и на вторичном рынке, а также готовые дома и проекты строительства.