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10 из 10: на Всероссийском конкурсе все представленные товары «Звениговский» завоевали золото

10 из 10: на Всероссийском конкурсе все представленные товары «Звениговский» завоевали золото

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Московские эксперты высоко оценили продукцию мясокомбината

Жители разных городов России хорошо знакомы с продукцией «Звениговского» мясокомбината. Логотип со светловолосым богатырем и звонкой надписью: «Вся сила в мясе!» стали гарантией вкусного семейного обеда или ужина. Из года в год высокое качество изделий агрохолдинга «Звениговский» подтверждается не только хвалебными отзывами покупателей, но и победами в конкурсе на самой крупной в России агропромышленной выставке «Золотая осень».

В этом году выставка прошла с 4 по 7 октября в Москве. «Золотая осень» – это не только фестиваль сельскохозяйственной продукции, но и место встречи профессионалов аграрной промышленности со всей России. Участниками крупнейшего в стране форума стали тысячи представителей из разных регионов страны. Они обменивались опытом, делились наработками, представляли свою продукцию и, конечно, боролись за победу.

Для участия в дегустационном конкурсе высококачественной пищевой продукции мясокомбинат «Звениговский» представил 10 своих изделий. И за все 10 получил золотые медали! В конкурсе участвовали:
• сардельки «Колбаски с сыром по-Звениговски»;
• колбаса полукопченая «Краковская»;
• вареная колбаса «Докторская»;
• колбаса полукопченая «Шварцвальдская»;
• мясные консервы «Свинина тушеная высший сорт»;
• консервы мясные «Паштет печеночный Особый»;
• мясной деликатес «Карбонад Премиум»;
• колбаса сырокопченая «Брауншвейгская полусухая»;
• колбаса сырокопченая полусухая «Заветы Сталина»;
• сосиски «Молочные».
Скорее всего, представив на конкурсе еще больше своих изделий, агрохолдинг «Звениговский» получил бы золотую медаль за каждый свой продукт.

В состав дегустационных комиссий входили специалисты Министерства сельского хозяйства, эксперты из профильных научно-исследовательских учреждений. Критериями оценки качества было соответствие органолептических показателей качества продукции требованиям нормативной и технической документации.

Уверены, многие нашли в списке победителей свои любимые продукты. Их и не только можно встретить в фирменных магазинах мясокомбината. «Звениговский» становится еще ближе к вашему дому и активно расширяет свою сеть. Кстати, 4 ноября агрохолдинг провел торжественное открытие нового магазина по адресу: Чебоксары, ул. Прокопьева, д. 7, корп. 1. На каждом таком открытии производитель устраивает дегустацию и дарит подарки.

«Звениговский» постоянно старается для своих покупателей. В фирменных магазинах представлено более 250 наименований. Благодаря кропотливой работе технологов на прилавках магазинов ежегодно появляются все новые и новые виды продукции.

Агрохолдинг «Звениговский» замыкает весь производственный цикл: от выращивания сельхозкультур и скота до реализации готовой продукции конечному потребителю. Здесь делают ставку не только на вкус, но и на полезность и качество своих товаров. Например, вместо заменителей, которые многие используют, в «Звениговских» колбасных изделиях применяются исключительно натуральные ингредиенты: цельное пастеризованное молоко, натуральные куриные яйца, свежий лук и чеснок. На каждом этапе производства существует жесткий контроль за качеством. Именно поэтому на ваш стол попадают не только вкусные, но и безопасные изделия от мясокомбината «Звениговский», которые оценит вся семья.

В начале 2023 года «Звениговский» планировал запустить производство в особой экономической зоне Новочебоксарска. Еще тогда председатель СПК «Звениговский» Иван Казанков отметил: «Наш «Звениговский» нацелен только на хорошие результаты. Главное – правильно ставить цель своему коллективу, и тогда достигнешь многого». И вот 24 июня в Новочебоксарске торжественно открыли новое производство агрохолдинга общей площадью 3360 кв. м, на котором уже запущен один конвейер по мясопереработке. При этом активно ведется строительство второго корпуса площадью 4536 кв. м. В связи с этим на производство активно набирают сотрудников. О свободных вакансиях и условиях работы можно уточнить по номеру: 8 (937) 930-30-80.

Реклама. ООО “Мясокомбинат “Звениговский” 

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