«Золотой дождь и колоссальные изменения в карьере»: Володина дала прогноз трем знакам зодиака

Телеведущая и астролог Василиса Володина дала прогноз на осень и назвала счастливчиков, на которых обрушится богатство.

Как пишет teleprogramma.pro, таковых везунчиков всего три.

Телец

Тельцы станут счастливы по-настоящему, у них наконец появятся деньги, но сидеть под золотым дождем в расслабленной позе не получится - придется поработать, чтобы заработать солидный капитал.

Стрелец

Стрельцы разбогатеют на зависть всем вокруг, они умеют думать быстро, принимать важные решения буквально набегу, а потому именно им, везде и всегда успевающим, Вселенная даст счастливые шансы получить новую должность.

Водолей

Водолеи будут очень довольны собой, людые начатые ими проекты будут весьма удачны, руководство признает, что представители знака заслужили большего и щедро вознаградит.