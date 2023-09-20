«Золотой дождь и колоссальные изменения в карьере»: Володина дала прогноз трем знакам зодиака
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Телеведущая и астролог Василиса Володина дала прогноз на осень и назвала счастливчиков, на которых обрушится богатство.
Как пишет teleprogramma.pro, таковых везунчиков всего три.
Телец
Тельцы станут счастливы по-настоящему, у них наконец появятся деньги, но сидеть под золотым дождем в расслабленной позе не получится - придется поработать, чтобы заработать солидный капитал.
Стрелец
Стрельцы разбогатеют на зависть всем вокруг, они умеют думать быстро, принимать важные решения буквально набегу, а потому именно им, везде и всегда успевающим, Вселенная даст счастливые шансы получить новую должность.
Водолей
Водолеи будут очень довольны собой, людые начатые ими проекты будут весьма удачны, руководство признает, что представители знака заслужили большего и щедро вознаградит.