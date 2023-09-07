Возникнут деньги буквально из воздуха: кому Володина напророчила богатство

Василиса Володина, прогнозам которой доверяют многие россияне, пообещала богатство одному знаку Зодиака. По мнению Василисы, такими счастливчиками материального Меркурия станут Тельцы.

Финансы потекут откуда не ждали - с работы, подработки, можно выиграть в лотерею, получить внезапно старый и почти позабытый долг.

Есть высокая вероятность найти себе наконец дело не только по душе, но и с пользой для кармана - оно принесет куда больше, чем привыкли получать Тельцы.