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Шальные деньги: Володина назвала знак зодиака, который сорвет крупный куш в сентябре

Шальные деньги: Володина назвала знак зодиака, который сорвет крупный куш в сентябре

Фото: социальные сети

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Популярный российский астролог Василиса Володина уверена, что сентябрь станет удивительным для одного знака - большой куш сорвут эти счастливчики, остальным останется только нервно завидовать и вздыхать им вслед.

Такими избранниками фортуны станут Овны.

Большинство представителей знака смогут найти работу мечты, получить новое назначение, а значит, прибавится и содержимое кошелька.

Они будут наслаждаться не только большими деньгами, но и новым социальным статусом.
Овны наконец приблизятся к своей мечте - денег хватит.

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