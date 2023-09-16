Шальные деньги: Володина назвала знак зодиака, который сорвет крупный куш в сентябре

Популярный российский астролог Василиса Володина уверена, что сентябрь станет удивительным для одного знака - большой куш сорвут эти счастливчики, остальным останется только нервно завидовать и вздыхать им вслед.

Такими избранниками фортуны станут Овны.

Большинство представителей знака смогут найти работу мечты, получить новое назначение, а значит, прибавится и содержимое кошелька.

Они будут наслаждаться не только большими деньгами, но и новым социальным статусом.

Овны наконец приблизятся к своей мечте - денег хватит.