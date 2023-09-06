Получат деньги из воздуха: кому Володина предсказала богатства

Российский астролог Василиса Володина заявила, что только один звездный представитель в сентябре может рассчитывать на большое богатство, а все потому, что представители этого знака очень много и терпеливо работали - пора собирать награду.

Деньги к Тельцам, а речь именно о них, потянутся не только с работы или подработки. Порой они вообще будут браться буквально из воздуха - кто-то вернет долг, о котором забыли, кто-то сделает ценный подарок или преподнесет лотерейный билет, который окажется выигрышным.

Многие Тельцы смогут найти новую работу, дело по душе.

А вот в личной жизни напирать Володина Тельцам не советует, лучше взять паузу и оставить все как есть, бросив силы на дела рабочие и карьерные.