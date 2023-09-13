«Отравят своей ревностью»: астролог назвала три знака зодиака

Ревность не всегда имеет под собой реальные причины, есть патологические ревнивцы, которые отравляют и свою жизнь, и жизнь партнера необоснованными претензиями и подозрениями в неверности.

Они способны даже на преступления, а потому таких людей лучше обходить стороной.

Самые большие ревнивцы рождаются под знаком Рыб. Это очень чувствительные и часто импульсивные люди, которые не уверены в себе, страдают мнительностью и способны придумать иную реальность, не имеющую ничего общего в действительностью. Если Рыбам втемяшилось в голову, что партнер "смотрит налево", они будут искать подтверждения своим подозрениям во всем и всегда.

Отличается патологической ревностью и Лев. Эти люди убеждены в своей неотразимости, но измену расценивают как удар по их царственности, а потому боятся ее и стараются предотвратить. В своих попытках часто переходят грань дозволенного.

Третий ревнивец - Девы. Они всегда представляют себе идеальную семью, но измену простить не могут. Если же им кажется, что партнер неверен, устраивают слежку и большие громкие скандалы. В чем-чем, а в громких истериках Девы большие мастера.