Осенью откроются врата счастья: Володина назвала властелинов судьбы

Предсказательница по звездам Василиса Володина считает, что один знак Зодиака в октябре станет настоящим везунчиком, которому откроется путь к исполнению мечты. Таким счастливчиком будет Лев.

"Заветную должность на работе и карьерный рост получат те Львы, которые занимались своим развитием", — заявила Володина в своем телеграм-канале.

Львы получат не только порцию большой удачи, но и возможность переосмыслить свое сущствовать и роль других людей в жизни.

Кого-то начнут ценить больше, с кем-то расстанутся, и это будет исключительно к лучшему.