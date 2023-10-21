Не везет в любви, но повезет с деньгами: Володина назвала главных богачей 2024 года

Российский астролог Василиса Володина назвала тех, кто сможет при удачном стечении обстоятельств стать миллионером в новом году. В 2024 году особая финансовая удача, по мнению эксперта, будет на стороне Козерогов. Они очень трудолюбивы, напористы и настойчивы, пришла пора получить щедрое вознаграждение за свои труды.

При большом денежном везении в 2024 году Козерогам не слишком повезет в делах амурных.