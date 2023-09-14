Начнется с 15 сентября: ужасающее предсказание Глобы для двух знаков зодиака

Павел Глоба предостерег два знака Зодиака о возможной опасной ситуации, которая может случиться уже завтра, 15 сентября. Расстраиваться не надо - астролог знает способ, как уберечься.

Овнов могут настичь враги. Причем, именно те люди, от которых подлости Овны точно не ждут. Следует быть готовыми встретить проблему ответственно и стойко. Если Овен струсит и даст слабину, то хорошим дело не кончится.

А Весы в этот день могут стать жертвой неприятных слухов. Это может навредить карьере, однако если Весы наберутся мудрости и не ответят завистникам той же монетой, то смогут сохранить репутацию и обойти врагов на повороте.