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Главный богатей осени: к кому будут стекаться деньги

Главный богатей осени: к кому будут стекаться деньги

Фото: социальные сети

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Российский астролог Тамара Глоба заявила, что октябрьский прогноз указывает на большую финансовую удачу для одного знака зодиака. По словам Глобы, профессиональный взлет с соответствующим ростом доходов ждет Львов.

Львы смогут завести новые полезные знакомства, которые напрямую скажутся на их дальнейшей карьере. И изменения будут очень радостными - Львов ждет не только новый интересный проект, но и большой финансовый поток, когда деньги так и будут сами стекаться в руки представителей знака.

Также Львы получат от космоса возможность наладить свою личную жизнь - их ждет счастливая встреча, а семейные Львы смогут ощутить себя по-настоящему счастливыми в кругу родных.

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