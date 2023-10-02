Главный богатей осени: к кому будут стекаться деньги

Российский астролог Тамара Глоба заявила, что октябрьский прогноз указывает на большую финансовую удачу для одного знака зодиака. По словам Глобы, профессиональный взлет с соответствующим ростом доходов ждет Львов.

Львы смогут завести новые полезные знакомства, которые напрямую скажутся на их дальнейшей карьере. И изменения будут очень радостными - Львов ждет не только новый интересный проект, но и большой финансовый поток, когда деньги так и будут сами стекаться в руки представителей знака.

Также Львы получат от космоса возможность наладить свою личную жизнь - их ждет счастливая встреча, а семейные Львы смогут ощутить себя по-настоящему счастливыми в кругу родных.