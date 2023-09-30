Долгая счастливая жизнь: три знака, которые не покорятся старости

Некоторые люди от природы по знак рождения наделены высокими шансами на долголетие счастливую жизнь. Астрологи рассказали, что такой дар Вселенной обычно достается Тельцам, Близнецам и Овнам.

Овны не привыкли ущемлять себя и отказывать себе в жизненных радостях. У них отменное чувство времени, они прислушиваются к здоровью, берегут его, как могут, а потому они до старости в большинстве своем остаются бодрыми и довольными жизнью людьми.

Телец степенен сам по себе, у него все основательно, размеренно. Они все просчитывают наперед, четко знают, что им требуется, а что - может навредить, а потому они здоровы и даже в старости остаются очень счастливыми людьми, умеющими стареть красиво.

Близнецам Вселенная дала большое любопытство, они с удовольствием заглядывают в будущее, а потому их беспокоит, как они встретят старость. Близнецы берегут себя, стараются справляться со стрессами, тянутся к ЗОЖ, а потому имеют все шансы пережить всех своих врагов.

