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Долгая счастливая жизнь: три знака, которые не покорятся старости

Долгая счастливая жизнь: три знака, которые не покорятся старости

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Некоторые люди от природы по знак рождения наделены высокими шансами на долголетие счастливую жизнь. Астрологи рассказали, что такой дар Вселенной обычно достается Тельцам, Близнецам и Овнам.

Овны не привыкли ущемлять себя и отказывать себе в жизненных радостях. У них отменное чувство времени, они прислушиваются к здоровью, берегут его, как могут, а потому они до старости в большинстве своем остаются бодрыми и довольными жизнью людьми.

Телец степенен сам по себе, у него все основательно, размеренно. Они все просчитывают наперед, четко знают, что им требуется, а что - может навредить, а потому они здоровы и даже в старости остаются очень счастливыми людьми, умеющими стареть красиво.

Близнецам Вселенная дала большое любопытство, они с удовольствием заглядывают в будущее, а потому их беспокоит, как они встретят старость. Близнецы берегут себя, стараются справляться со стрессами, тянутся к ЗОЖ, а потому имеют все шансы пережить всех своих врагов.

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