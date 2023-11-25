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Декабрь принесет высокие доходы: Глоба выделила 5 знаков зодиака, выбранных вселенной

Декабрь принесет высокие доходы: Глоба выделила 5 знаков зодиака, выбранных вселенной

Фото: социальные сети

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Последний месяц этого года будет очень удачным для пяти знаков, считает российский астролог Тамара Глоба.

Близнецам, если они бросят силы на работу, достанется большая награда. Какими будут усилия, такими и заработки. Старательные могут стать миллионерами.

Весы тоже могут оказаться в числе миллионеров, если не будут слишком доверчивыми, рядом так и будут кружить непорядочные и корыстные лжецы.

Раки будут успешны, если не будут пасовать перед трудностями. Каждое преодоление монетизируется и копеечка к копеечке ляжет на банковский счет.

Скорпионы преуспеют в интеллектуальной сфере, любые новые проекты принесут большую прибыль.

Рыбам же стоит уделить внимание родным и близким, которые будут нуждаться в их помощи, а дела наладятся сами.

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