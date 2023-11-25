Декабрь принесет высокие доходы: Глоба выделила 5 знаков зодиака, выбранных вселенной
Фото: социальные сети
Последний месяц этого года будет очень удачным для пяти знаков, считает российский астролог Тамара Глоба.
Близнецам, если они бросят силы на работу, достанется большая награда. Какими будут усилия, такими и заработки. Старательные могут стать миллионерами.
Весы тоже могут оказаться в числе миллионеров, если не будут слишком доверчивыми, рядом так и будут кружить непорядочные и корыстные лжецы.
Раки будут успешны, если не будут пасовать перед трудностями. Каждое преодоление монетизируется и копеечка к копеечке ляжет на банковский счет.
Скорпионы преуспеют в интеллектуальной сфере, любые новые проекты принесут большую прибыль.
Рыбам же стоит уделить внимание родным и близким, которые будут нуждаться в их помощи, а дела наладятся сами.