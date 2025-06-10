Фестиваль «Нур»
· 16+ · Екатерина Елисеева

С 16 по 20 июня художники проведут стримы по нейросетевому искусству

В ходе занятий будут использоваться такие инстр...

Предоставлено изданию

Подписаться на Дзен.канал

Команда фестиваля НУР и художники «Березового промпта» проведут онлайн-лабораторию по нейросетевому искусству в рамках образовательной программы НУРа с поддержкой Президентского фонда культурных инициатив. Результатом станет выставка в Казани.

С 16 по 20 июня художники проведут стримы, где участники узнают, как использовать нейросети для создания искусства и попробуют создавать статичные и видеоработы. В ходе занятий будут использоваться такие инструменты, как Chat GPT, Midjourney, krea.ai, Recraft и другие. Для участия необходимо подать заявку до 15 июня.

10 самых активных участников подготовят работы для выставки в конце июня и получат поддержку кураторов. Финалистов лаборатории могут пригласить к сотрудничеству с мультимедийной студией formate.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Батюшка рассказал, почему в церквях не пускают женщин в брюках

Важное в РТ

14 минут назад

В татарстанском селе к мордовскому празднику ускорили мобильный интернет

борщевик сосновского чем опасен для человека

Не у нас

день назад

У берегов Аляски сняли на камеру загадочный золотой шар

Новости Казани

день назад

В микрорайоне Юдино люди заметили чёрный дым

расценка на демонтаж линолеума в Новосибирске

Новости Казани

день назад

В Казани студент упал из окна высотки на Глушко и погиб

Новости Казани

день назад

Самосвал протащил BMW по Горьковскому шоссе в Казани

Новости Казани

день назад

В Казани 9 июня стартует фестиваль «Науруз» с участием театров из разных стран

Не у нас

день назад

Пророчество Серафима Саровского уже началось: что он говорил о России
Новости Казани
день назад

В Казани 9 июня стартует фестиваль «Науруз» с участием театров из разных стран

Открытие состоится на сцене нового здания театр...

Фестиваль «Нур»

56 минут назад

С 16 по 20 июня художники проведут стримы по нейросетевому искусству

Важное в РТ

16 минут назад

В татарстанском селе к мордовскому празднику ускорили мобильный интернет

Новости Казани

час назад

В озере Казани утонул ребенок

Не у нас

час назад

В РПЦ рассказали, как нужно вести себя на кладбище
Сотрудники МЧС в Нижнекамске провели гендер-пати
Новости Татарстана
день назад

Сотрудники МЧС в Нижнекамске провели гендер-пати

Новости Казани

3 часа назад

Срок получила хозяйка коттеджа, в бассейне которого от удара током умер мужчина

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане чиновник окажется в суде за получение взятки

Новости Татарстана

3 часа назад

Танцор из группы Ришата Тухватуллина умер после 2 недель в коме
Почему фундамент треснет через год? Разбираем г...
Интересное в Казани
6 дней назад

Почему фундамент треснет через год? Разбираем главные ошибки казанцев при выборе сыпучих материалов