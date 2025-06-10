С 16 по 20 июня художники проведут стримы по нейросетевому искусству

Команда фестиваля НУР и художники «Березового промпта» проведут онлайн-лабораторию по нейросетевому искусству в рамках образовательной программы НУРа с поддержкой Президентского фонда культурных инициатив. Результатом станет выставка в Казани.

С 16 по 20 июня художники проведут стримы, где участники узнают, как использовать нейросети для создания искусства и попробуют создавать статичные и видеоработы. В ходе занятий будут использоваться такие инструменты, как Chat GPT, Midjourney, krea.ai, Recraft и другие. Для участия необходимо подать заявку до 15 июня.

10 самых активных участников подготовят работы для выставки в конце июня и получат поддержку кураторов. Финалистов лаборатории могут пригласить к сотрудничеству с мультимедийной студией formate.