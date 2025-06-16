В Дагестане вложили 63 миллиарда в развитие туризма

К лету 2025 года в Дагестане удалось привлечь 63 миллиарда рублей инвестиций в туристическую отрасль. Об этом сообщил глава регионального Минтуризма Эмин Мерданов, ссылаясь на данные, опубликованные в «Вестнике Кавказа» (источник).

Эти средства поступили в рамках проекта «Каспийский прибрежный кластер», который предполагает возведение около 30 новых объектов размещения в разных частях региона. По расчетам, к 2027 году они смогут одновременно принимать свыше 13 тысяч гостей.

Кроме того, власти региона ожидают рост турпотока уже в этом году. По прогнозам, республику посетят порядка двух миллионов человек — это на 11% больше, чем в 2024 году.