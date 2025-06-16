Минстрой удваивает плату за воду без счётчиков накануне повышения тарифов

С 1 июля в России вырастут тарифы на коммунальные услуги — примерно на 11–12%. На этом фоне Минстрой предложил меры, чтобы сократить потребление воды без учёта. Ведомство подготовило проект постановления, согласно которому тем, кто не установил счётчики, придётся платить за воду вдвое больше.

Документ предлагает изменения в два действующих постановления правительства — №354 от 6 мая 2011 года и №776 от 4 сентября 2013 года. Новые правила касаются как многоквартирных, так и частных домов. По данным Минстроя, несмотря на обязательства по установке счётчиков, многие до сих пор этого не сделали. На конец 2024 года без счётчиков холодной воды оставались 7,5 млн квартир, без горячей — 4,6 млн. В частных домах также немало нарушений: 2,4 млн не имеют учёта холодной воды и 115 тыс. — горячей.

Всё это, по оценке ведомства, приводит к потерям и неучтённому расходу почти четверти от всего объёма воды в стране — 23,2%.

Ранее власти объясняли, что рост тарифов должен компенсировать нехватку финансирования в ЖКХ. Так как прямые госрасходы на инфраструктуру сокращаются из-за жёсткого бюджета, инвестиции хотят обеспечить за счёт самих потребителей.

Источник: Коммерсантъ