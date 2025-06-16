Не у нас
· 16+ · Анастасия Котенкова

Китай испытал чип, позволяющий управлять техникой силой мысли

В Китае успешно провели первые клинические испы...

life.ru

Подписаться на Дзен.канал

В Китае успешно провели первые клинические испытания технологии, которая позволяет управлять устройствами напрямую с помощью мозга. Это достижение делает Китай второй страной после США, освоившей подобный уровень в области интерфейсов «мозг-компьютер» (BCI). В рамках эксперимента парализованный пациент смог играть в компьютерные игры только силой мысли.

Испытания проводились совместно Шанхайским Центром передовых исследований в области нейротехнологий и больницей Хуашань при Университете Фудань. В марте 2025 года пациенту с полной парализацией после аварии вживили беспроводной чип в мозг. Уже через несколько недель он смог самостоятельно играть в шахматы и гонки на компьютере, используя лишь сигналы мозга.

По словам учёных, устройство работает стабильно, без сбоев и признаков инфекции. Исследователи рассчитывают получить разрешение на его коммерческое использование к 2028 году. Технология может помочь людям с тяжёлыми травмами позвоночника, ампутациями и заболеваниями вроде БАС вернуться к более активной жизни.

Китай активно развивает это направление: параллельно идут испытания и других имплантируемых нейроустройств. Например, в Университете Цинхуа пациент после имплантации смог снова двигать рукой и даже пить самостоятельно.

В то же время нейрохирурги предупреждают, что безопасность таких устройств ещё предстоит изучать. Самые большие риски связаны с тем, как организм будет реагировать на инородное тело в долгосрочной перспективе.

По данным Bloomberg, Китай всё активнее включается в международную конкуренцию в этой области, где основным соперником остаются США. В частности, американская компания Neuralink под руководством Илона Маска также тестирует аналогичное устройство — их первый пациент уже может управлять курсором и играть в игры, не прикасаясь к компьютеру.

Источник: Miranews.ru

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

15 часов назад

РТ вновь атаковали БПЛА: один человек погиб

Лонгриды

день назад

Почему молодые специалисты в Татарстане боятся успеха: синдром самозванца в действии

почему перекись водорода убивает бактерии

Не у нас

18 часов назад

Учёные выяснили, какие лекарства опасны для печени

Интересное в Казани

2 дня назад

Что убивает бизнес незаметно: три мысленных эксперимента, которые стоит пройти каждому предпринимателю

сколько стоит кладка кирпича за 1 кв м в Новосибирске

Не у нас

9 часов назад

Власти Германии хотят направить деньги со "спящих" счетов на социальные проекты

Не у нас

9 часов назад

Под Воскресенском снимают фильм о колокольном звоне в заброшенном храме

Не у нас

день назад

Учёные Гарварда раскрыли диету, защищающую от рака поджелудочной железы

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ограничили скорость мобильного интернета
Новости Казани
2 дня назад

Казань готовится к главному Сабантую республики, который пройдет 21 июня

Казань готовится к главному Сабантую республики.

Не у нас

5 минут назад

В РПЦ рассчитывают на активность священников в соцсетях

Не у нас

5 минут назад

Каждый пятый житель России находится в группе риска по диабету

Не у нас

10 минут назад

Арматура подешевела до уровня конца 2022 года

Не у нас

10 минут назад

В Дагестане вложили 63 миллиарда в развитие туризма
Город с душой: как Иннополис отметил свой 10-ле...
Лонгриды
3 дня назад

Город с душой: как Иннополис отметил свой 10-летний юбилей

Не у нас

15 минут назад

Китай испытал чип, позволяющий управлять техникой силой мысли

Не у нас

15 минут назад

Минстрой удваивает плату за воду без счётчиков накануне повышения тарифов

Не у нас

20 минут назад

Глава правительства Канады нацелен на восстановление диалога с Индией
Интересное в Казани
5 дней назад

Как выбрать идеальный жилой комплекс? Четыре удивительные истории