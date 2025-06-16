Китай испытал чип, позволяющий управлять техникой силой мысли

В Китае успешно провели первые клинические испытания технологии, которая позволяет управлять устройствами напрямую с помощью мозга. Это достижение делает Китай второй страной после США, освоившей подобный уровень в области интерфейсов «мозг-компьютер» (BCI). В рамках эксперимента парализованный пациент смог играть в компьютерные игры только силой мысли.

Испытания проводились совместно Шанхайским Центром передовых исследований в области нейротехнологий и больницей Хуашань при Университете Фудань. В марте 2025 года пациенту с полной парализацией после аварии вживили беспроводной чип в мозг. Уже через несколько недель он смог самостоятельно играть в шахматы и гонки на компьютере, используя лишь сигналы мозга.

По словам учёных, устройство работает стабильно, без сбоев и признаков инфекции. Исследователи рассчитывают получить разрешение на его коммерческое использование к 2028 году. Технология может помочь людям с тяжёлыми травмами позвоночника, ампутациями и заболеваниями вроде БАС вернуться к более активной жизни.

Китай активно развивает это направление: параллельно идут испытания и других имплантируемых нейроустройств. Например, в Университете Цинхуа пациент после имплантации смог снова двигать рукой и даже пить самостоятельно.

В то же время нейрохирурги предупреждают, что безопасность таких устройств ещё предстоит изучать. Самые большие риски связаны с тем, как организм будет реагировать на инородное тело в долгосрочной перспективе.

По данным Bloomberg, Китай всё активнее включается в международную конкуренцию в этой области, где основным соперником остаются США. В частности, американская компания Neuralink под руководством Илона Маска также тестирует аналогичное устройство — их первый пациент уже может управлять курсором и играть в игры, не прикасаясь к компьютеру.

Источник: Miranews.ru