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Wildberries может превысить запланированный оборот в 2025 году

глава объединённой компании Wildberries & Russ ...

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Глава объединённой компании Wildberries & Russ (РВБ) Татьяна Ким выразила уверенность, что план по обороту на 2025 год может быть перевыполнен. В интервью ТАСС она отметила, что называть точные цифры не готова, но компания уверенно движется к поставленным целям и, возможно, превзойдёт собственные ожидания.

По её словам, за 2024 год объём продаж Wildberries увеличился на 60% по сравнению с предыдущим годом, достигнув отметки более 4,1 трлн рублей. Она подчеркнула, что именно объединение компаний помогло значительно ускорить рост: если в начале года динамика составляла около 40%, то позже показатель вырос до 60%.

Ким также рассказала, что 2024 год стал временем внутренней трансформации компании. Ей пришлось пересмотреть ключевые бизнес-процессы, навести порядок в управлении и финансах. По её словам, к концу 2023 года в компании начался управленческий хаос, и требовались кардинальные меры для стабилизации ситуации.

В итоге поставленные цели были успешно реализованы, и объединённая структура компании оправдала ожидания руководства, сообщает ТАСС.

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